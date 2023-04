— Jest to docenienie mojej działalności w pracy. Jej ocena nie należy do moich kompetencji. To, że jestem Polakiem, w żaden sposób nie utrudnia mi wykonywania mojego zawodu – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Zdzisław Tuliszewski.

Z okazji obchodzonego 30 marca Dnia Prokuratury po raz dziewiąty środowisko prokuratorskie zorganizowało konkurs na „Prokuratora Roku”, podczas którego wyłoniono laureatów w trzech kategoriach — prokuratorów roku Prokuratury Generalnej, a także prokuratur rejonowych i okręgowych.

Zdzisław Tuliszewski został również wybrany prokuratorem roku w 2018 r., w konkursie w 2014 r. zajął drugie miejsce.

Praca bez urlopu i dni świątecznych

— Praca prokuratora nie jest łatwa. Można by o tym mówić godzinami. Jestem w tym zawodzie już 33 lata. Ta praca wymaga bardzo dużo wysiłku psychicznego. Zabiera ona bardzo dużo czasu ze szkodą dla mojej rodziny. Tak, jak w każdej pracy, jeżeli chcemy ją wykonywać solidnie i sumiennie, to niestety zawsze ucierpi na tym życie prywatne. A w moim przypadku praca prokuratora nie ogranicza się do godzin pracy. Oczekuje się ode mnie zaangażowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Prokurator nie ma dni świątecznych, urlopu. Dlatego też, jeżeli mam wolny czas, to poświęcam go rodzinie, dla mnie to jest najważniejsze — przyznaje Tuliszewski.

Sprawa karna gangu „Kamuolių”

Podczas ostatniej edycji konkursu prokuratorskiego Zdzisław Tuliszewski został doceniony za to, że w ubiegłym roku do sądu przekazał sprawę karną gangu „Kamuolių”. W niej 59 osób jest oskarżanych o popełnienie różnych szczególnie poważnych przestępstw w latach 1999–2018; są to zabójstwa, usiłowania zabójstwa, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu co najmniej siedmiu osób, bezprawne pozbawienia wolności, wymuszenia mienia i inne czyny.

Najważniejszą wartością jest uczciwość

— Dla mnie w pracy i życiu prywatnym najważniejszą wartością jest uczciwość i wszystkie wartości ogólnoludzkie. Bez przestrzegania tych wartości praca byłaby niemożliwa — zaznacza rozmówca „Kuriera Wileńskiego”.

Tuliszewski organizuje i prowadzi złożone, szeroko zakrojone dochodzenia przygotowawcze w sprawie podejrzeń i oskarżeń o poważne i bardzo poważne przestępstwa w organizacjach przestępczych; ściśle współpracuje z zagranicznymi funkcjonariuszami organów ścigania oraz międzynarodowymi organami ścigania przy organizowaniu i prowadzeniu postępowań przygotowawczych.

— W moim życiu zawodowym było bardzo dużo różnych ważnych wydarzeń. Każdy wyrok sądowy stojący po stronie wartości przyjętych przez prawo to ogromny sukces. Każda wygrana sprawa przeciwko przestępczości jest wygraną całego państwa — dzieli się swoimi przemyśleniami Zdzisław Tuliszewski.

Inni laureaci konkursu

Donatas Blinstrubis, prokurator Wydziału Dochodzeń w sprawie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w Kłajpedzie, został uznany za prokuratora roku prokuratury okręgowej.

Jūratė Žvironienė, prokurator Wileńskiej Prokuratury Okręgowej, została prokuratorem roku prokuratury rejonowej.

