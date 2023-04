„Every Minute Motherland” na festiwalu New Baltic Dance w Wilnie

Platforma Ukraińska

Podczas tegorocznej edycji festiwalu New Baltic Dance miłośnicy tańca będą mogli zobaczyć efekt współpracy choreografa Macieja Kuźmińskiego z polskimi i ukraińskimi tancerzami. Spektakl włączony został do programu Platformy Ukraińskiej. Za jej pomocą organizatorzy festiwalu chcą dać przestrzeń artystom, których rosyjska inwazja zmusiła do opuszczenia ojczyzny, a często także przerwania swojej kariery. Platforma jest dla nich szansą nie tylko na kontynuację pracy twórczej, ale również podzielenie się osobistymi przeżyciami oraz emocjami.

Dokumentalny spektakl taneczny z punktu widzenia na wojnę i uchodźców

„Every Minute Motherland” to dokumentalny spektakl taneczny, który powstał jako reakcja na wojnę w Ukrainie i spowodowany nią kryzys migracyjny. Projekt jest tworzony przez zespół 7 tancerzy z Polski i Ukrainy, a do współpracy zaproszony został dramaturg Paul Bargetto. Językiem tańca twórcy wyrażają żywe doświadczenie rozdarcia i niepokoju, zawieszonego między pamięcią o przeszłości a niewiarygodną teraźniejszością, w nadziei na znalezienie drogi wzajemnego zrozumienia ze światem. Jest to sposób na przedstawienie zewnętrznego i wewnętrznego, opartego na osobistych doświadczeniach twórców, punktu widzenia na wojnę i uchodźców.

Choreograf Maciej Kuźmiński uważa wojnę za potężną siłę, która raz za razem wprowadza świat w fizyczny i egzystencjalny ruch, kwestionując nasze wartości, tożsamość oraz idee bezpieczeństwa i domu. W „Every Minute Motherland” przeżycie wyryte w ciałach tancerzy zostanie uwolnione na scenie w emocjonalnej, a zarazem filozoficznej opowieści o podróży ludzkiego ciała i ducha w czasie oraz przestrzeni.

Od Mariupola po Charków i w wielu innych miejscach, gdzie wybuchła wojna, kultura i artyści stali się celami, w świadomej próbie zniszczenia ukraińskiego narodu. Projekt ten jest aktem oporu wobec tych zbrodni i wyrazem solidarności z Ukrainą.

Choreograf: Maciej Kuźmiński

Asystentka choreografa: Monika Witkowska

Dramaturgia: Paul Bargetto

Kreacje i wykonanie: Daria Koval, Anna Myloslavska, Monika Witkowska, Vitaliia Vaskiv, Szymon Tur, Anastasia Ivanova, Omar Karabulut

Producenci: Maciej Kuźmiński, Polina Bulat

Projekt jest tworzony przez Maciej Kuźmiński Company w partnerstwie z Klubem Żak w Gdańsku, Materią Łódź, Fundacją Creators for Ukraine (utworzona przez CIAS i ZAIKS) oraz Ukrainian Institute.

Festiwal New Baltic Dance organizowany jest przez Litewskie Centrum Informacji o Tańcu.