Wystawa „Jerzy Orda 1905-1972” w Trokach

Ideały Konstytucji 3 maja przetrwały

— Dr Jerzy Orda to przykład postaci, która ukazuje, że ideały Konstytucji 3 maja przetrwały wśród Polaków i Litwinów przez długi okres zaborów. O I Rzeczypospolitej przypomina już jego pochodzenie, bo jak wiadomo jego rodzinne korzenie wywodzą się z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Małopolski. O wiele ważniejsze jest jednak to, że można go uznać za prawdziwego spadkobiercę idei Oświecenia, jako człowieka całkowicie oddanego edukacji, ideałom demokratycznym, znawcę kultury i sztuki — podkreśla Edward Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach.

Wilno i Troki Jerzego Ordy

Jerzy Orda urodził się 20 marca 1905 r. w Nowoszycach pod Pińskiem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, głęboko zakorzenionej w tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więzy pokrewieństwa łączyły go z Napoleonem Ordą, akwarelistą i rysownikiem, oraz z rodem Giedroyciów. Rodzina od strony matki pochodziła z Galicji, a jego dziadkiem był wybitny historyk Stanisław Smolka.

Do Wilna przyjechał w 1926 r. by kontynuować studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. Miasto, jego barokowa architektura i niepowtarzalny charakter zafascynowały go tak bardzo, że pozostał mu wierny niezależnie od bardzo burzliwych wydarzeń II wojny światowej i trwającej dziesięciolecia sowieckiej okupacji.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Wiele uwagi poświęcił również zamkowi w Trokach. Przygotowując artykuł naukowy na jego temat nie tylko badał dokumenty archiwalne, ale także osobiście wykonywał pomiary grubości, szerokości i długości cegieł, grubości i wysokości murów, odtwarzał nawet wymiary nieistniejących już pomieszczeń.

Czytaj więcej: Jerzy Orda – wilnianin z wyboru

W Trokach projekcja filmu „Jerzy Orda. Anarchista w Duchu św. Augusta”

W pierwszej połowie czerwca w Trokach planowana jest także projekcja filmu „Jerzy Orda. Anarchista w Duchu św. Augusta” połączona z warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży.

Czytaj więcej: Jerzy Orda, Wilno i anarchia

Autorzy wystawy:

Scenariusz — Ilona Lewandowska

Zdjęcia — Waldemar Dowejko

Rysunki i projekt graficzny — Tomasz Bereźnicki

Organizatorzy:

Pałac Kultury w Trokach

Galeria Fojė

Wystawa powstała w 2022 r. w ramach obchodów 50 rocznicy śmierci dr Jerzego Ordy jako projekt realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

W Trokach będzie ją można oglądać do końca sierpnia 2022 r.