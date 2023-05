Do stolicy Litwy sprowadzono prawie 40 gobelinów z kolekcji, reprezentujących wszystkie serie, wśród których znajduje się aż 9 wielkoformatowych. Goście będą mogli zobaczyć 10 tkanin z herbami Litwy i Polski, 10 arrasów o tematyce roślinnej, 9 ze scenami biblijnymi, między innymi z Noem i budową wieży Babel, 6 z inicjałami władcy oraz 2 mniejsze gobeliny.

Stworzenie całej kolekcji arrasów zajęło Zygmuntowi Augustowi około dziesięciu lat począwszy od 1550 r. Spośród istniejących 140 tkanin większość przechowywana jest na Wawelu. O wyjątkowości wystawy świadczy fakt, że w tej skali nigdy wcześniej nie była eksponowana poza murami Zamku Królewskiego. Kolekcja gobelinów składa się z dzieł dużego formatu przedstawiających sceny biblijne, a także tkaniny z inicjałami władcy i herbami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego — Orzeł Biały i Pogoń, zieleń z motywami zwierzęcymi i roślinnymi, a także inne tekstylia do dekoracji otworów okiennych, drzwi i mebli.

Zbiór uważany jest za jedną z najcenniejszych kolekcji tkanin artystycznych na świecie. Stanowi też przypomnienie okresu prawdziwego rozkwitu Krakowa i Wilna w czasie renesansu i doskonałą reprezentacją tej epoki w kulturze europejskiej.

„Tak dużo arrasów nigdy nie wywożono i nie pokazywano poza Wawelem. W ekspozycji znajdą się także duże arrasy o wymiarach 5 na 10 metrów. To będzie największy nasz projekt międzynarodowy w tym roku. Jest to wielki dar i duży gest ze strony polskiej, że na nasz jubileusz przyjeżdża relikwia narodowa. Cieszymy się, że jest to relikwia narodowa Polski, ale i Litwy. Bo przecież Zygmunt August, kiedy zamawiał tę kolekcję arrasów, mieszkał w Wilnie. Więc w pewnym sensie one do Wilna wracają na jakiś czas. W czasie trwania wystawy w naszym mieście odbędzie się akurat szczyt NATO, ekspozycję więc obejrzą nasi goście z wielu krajów świata” — tak jeszcze w styczniu zapowiadał dr Vydas Dolinskas, dyrektor placówki, w której arrasy można podziwiać.