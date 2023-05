W pierwszą niedzielę maja na Litwie obchodzony jest Dzień Matki. W tym roku — 7 maja. Święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Tradycyjnie w Dniu Matki wręcza się upominki, składa życzenia i wyraża uznanie dla wielkiej misji i poświęcenia, jakim jest macierzyństwo.

Beata Pietkiewicz

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Ważny dzień dla kobiet

— Jest to jedno z najważniejszych świąt dla kobiet, które zdecydowały się zostać matką. Moim zdaniem, największą misją kobiety jest wychować dziecko. Czasy się jednak zmieniają i obraz idealnej matki Polki, która często w całości poświęca się rodzinie, zmienia się. W dobie obecnej kobiety idą do pracy, swoją rolę w społeczeństwie muszą jakoś dzielić. Jednak nowe wyzwania stawiane przez społeczeństwo wobec współczesnej kobiety nie muszą bynajmniej stać w opozycji do jej pierwotnego powołania. Każda z nas od nowa odnajduje swoja drogę bycia mamą, każda ma inny los, odrębne sytuacje życiowe, różne oczekiwania od życia. Nie ma jednej recepty, jak być dobrą mamą, ale najważniejsze jest starać się oraz dążyć do tego. Patrząc na nasze mamy widzę, że udaje się być tą kobietą idealną, chociaż jest to trudne. Zawsze mówię, że mamy to takie anioły, które są uziemione właśnie z powodu swoich dzieci, które kochają bezgranicznie i bezwarunkowo — dzieli się przemyśleniami o macierzyństwie z „Kurierem Wileńskim” posłanka Beata Pietkiewicz.

Więcej wsparcia dla matek

Polityk jest zdania, że państwo za mało wspiera kobiety finansowo.

— Jeżeli chodzi o czas, który kobieta dzieli między pracą a wychowaniem dziecka, o urlopy macierzyńskie, tu sytuacja jest może nie idealna, ale jest dobra w porównaniu z innymi państwami. W wielu krajach kobiety mają o wiele mniej czasu, żeby spędzić pierwsze miesiące po porodzie z dzieckiem. Jeżeli chodzi o kwestię finansową, tu sytuacja, wydaje mi się, wygląda nieco gorzej, pomimo tego, że otrzymujemy pieniądze na dzieci. Rząd musiałby więcej uwagi skierować na kwestie świadczeń pieniężnych dla matek, jak też przyszłych matek. Właśnie w tej sprawie mam pewne pomysły. I mam nadzieję, że uda mi się tu coś zdziałać – zaznacza posłanka, członkini komitetu oświaty, przewodnicząca grupy modlitewnej przy Sejmie RL.

Nie tylko od święta, ale też na co dzień

— Moja mama jest dla mnie wielkim autorytetem. Nie tylko złożę jej życzenia z okazji Dnia Matki, ale też podziękuję za to, że włożyła dużo pracy i cierpliwości w wychowanie mnie i mojej siostry. Musimy, a raczej z potrzeby serca ma to wynikać, nie tylko od święta, ale też na co dzień dbać o nasze mamy. Pamiętać o nich w drobnych gestach — podziękować, pomóc w czymś czy po prostu zadzwonić — zauważa Beata Pietkiewicz.

Na Litwie Dzień Matki jest szeroko obchodzony

W tym dniu w Pałacu Prezydenckim odbywa się uroczystość, podczas której odznaczane są medalami wielodzietne matki z całego kraju, odbywają się koncerty, imprezy okolicznościowe. W Polsce święto to przypada na 26 maja. Polska mniejszość na Litwie zazwyczaj obchodzi Dzień Matki według tradycji litewskiej, w pierwszą niedzielę maja. Szkoły polskie na Litwie często organizują koncerty i świąteczne spotkania właśnie w okolicach 26 maja, nie ma zatem jednej obowiązującej tradycji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby i w tym dniu przypomnieć matkom, że się docenia ich trud.

Dzień Matki — tradycja sięgająca średniowiecza

Początki święta matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach Cesarstwo Rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w XVII-wiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u matki”. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.