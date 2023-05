„Pułap” zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem

— Obecnie „pułap” zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem nie może być wyższy niż 2 średnie krajowe. Jeżeli rodzic zarabia o wiele więcej niż 2 średnie krajowe, to będąc na urlopie rodzicielskim dużo traci. Dlatego też rodziny, które mają większe niż średnie dochody, są pokrzywdzone. Poprzez zwiększenie pułapu do 3 średnich krajowych chcemy, aby w rodzinach zamożnych także rodziło się więcej dzieci — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Linas Kukuraitis, wiceprzewodniczący sejmowego Komitetu ds. Socjalnych i Pracy, były minister opieki socjalnej i pracy.

Na zwiększenie minimalnych kwot trzeba 14,27 mln euro

Według ministerstwa na zwiększenie minimalnych kwot świadczeń macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych z budżetu SoDry w drugiej połowie tego roku trzeba byłoby przeznaczyć 1,75 mln euro, a w 2024 r. około 14,27 mln euro.

Rodzi się coraz mniej dzieci

— Dzieci na Litwie rodzi się coraz mniej. W ubiegłym roku w kraju urodziło się około 22 tys. dzieci, chociaż liczba mieszkańców się nie zmniejszyła. Kilka lat temu średnio rodziło się około 30 tys. To bardzo niepokojąca tendencja — zaznacza Kukuraitis.

Świadczenie macierzyńskie ma zostać zwiększone

Według projektu Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, minimalne świadczenie macierzyńskie oraz z tytułu opieki nad dzieckiem ma zostać zwiększone z 294 do 392 euro przed opodatkowaniem.

Natomiast osoby, które otrzymują minimalne świadczenie, mają mieć prawo do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy bez zmniejszenia świadczeń w przypadku, gdy dochody takiej osoby nie przekraczają wynagrodzenia minimalnego, czyli 840 euro.

Wydłużony termin płacenia świadczeń

Z 14 do 21 dni ma również być wydłużony termin płacenia świadczeń z tytułu choroby osobom, które opiekują się dziećmi w wieku do 14 lat, z 7 do 14 dni — opiekującym się osobami dorosłymi.

Świadczenia mają być płacone również w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeśli są leczone ambulatoryjnie.

Według projektu proponuje się wydłużenie okresu wypłacania świadczeń z tytułu choroby dla osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu od uzależnień. Termin ma zostać wydłużony z 28 do 40 dni.

Lepsze warunki do wychowywania dzieci

— Staramy się polepszać warunki wychowywania dzieci. Od 1 stycznia na Litwie już weszło kilka zmian, które pomagają młodym rodzicom. Należy myśleć o tym, żeby na Litwie rodziło się jak najwięcej dzieci. Dlatego też myślimy o wszystkich rodzicach. Naszym zadaniem jest zapewnienie dobrych warunków do wychowania dzieci wszystkim rodzinom, bez względu na to, jaki jest ich status majątkowy. Na razie proponujemy takie zmiany, ale już zastanawiamy się, co jeszcze należy zrobić — podkreśla Linas Kukuraitis, wiceprzewodniczący sejmowego Komitetu ds. Socjalnych i Pracy, były minister opieki socjalnej i pracy.

Zmiany w świadczeniach z tytułu opieki nad dziećmi z tytułu ojcostwa miałyby wejść w życie od lipca tego roku. Od początku przyszłego roku miałyby wejść w życie przepisy o minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniu wyrównawczym oraz świadczeniach chorobowych.

