Piknik „Adieu, Adamie” na pożegnanie pomnika Pronaszki

Kopia rzeźby Pronaszki odwiedzi Kraków

Do tej pory Adam przyciągał jedynie spojrzenia mieszkańców i gości Wilna, ale wkrótce to się zmieni. Kopia rzeźby Pronaszki kontynuuje swoją podróż i odwiedzi miasto pochówku Wieszcza — Kraków. Od 25 maja do 3 września pomnik Mickiewicza będzie częścią wystawy „Wilno, Vilnius, Vilne 1918–1948: One City — Many Stories” w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Muzeum Miasta Wilna i Instytut Polski w Wilnie zachęca do udziału

Co trzeba przynieść ze sobą? Kocyk lub poduszkę, na której można usiąść, oraz ulubione przekąski i napoje.

Spędzimy miło czas, porozmawiamy, a jeśli tylko komuś przyjdzie ochota na recytację — z radością wysłuchamy wierszy Mickiewicza.

Dzieło Zbigniewa Pronaszki

Pomnik polskiego romantyka Adama Mickiewicza został zaprojektowany przez rzeźbiarza Zbigniewa Pronaszkę sto lat temu, a jego replika przygotowana specjalnie na wystawę Muzeum Miasta Wilna pt. „Niezrealizowane projekty Wilna w XX wieku”. Z pracowni w Ponarach trafiła najpierw na wileński plac Ratuszowy, a od prawie pół roku gości na pobliskim skwerze K. Sirvydasa.

Czytaj więcej: „Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku”. Muzeum Wilna zaprasza na wystawę

Organizator:

Muzeum Miasta Wilna

Partner:

Instytut Polski w Wilnie