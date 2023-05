Spektakl dla dzieci i młodzieży #HEN w DKP w Wilnie [Z GALERIĄ]

Wspomnimy żeglarza Henryka Jaskułę

Spektakl, prezentowany w formule monodramu, wspomina postać Henryka Jaskuły — wybitnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń wilków morskich. Dokonał tego na jachcie „Dar Przemyśla”.

Jego samotna wyprawa trwała 344 dni

12 czerwca 1979 r. po kilku latach przygotowań Henryk Jaskuła wypłynął z gdyńskiego portu. Płynął z zachodu na wschód, wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Igielnego i Horn. Na pokładzie nie posiadał sprzętu radiowego, którym mógłby wezwać pomoc, ani tratwy ratunkowej. Kpt. Jaskuła zabrał ze sobą m.in. spore zapasy żywności i 500 litrów wody. Jego samotna wyprawa trwała 344 dni. Swój rejs dookoła świata zakończył 20 maja 1980 r. W Gdyni witały go tysiące ludzi, których, schodząc na ląd z pokładu „Daru Przemyśla”, przywitał słowami: „Polsko kochana, Twój syn powrócił”.

Przybliżenie wyczynu i osoby Jaskuły

Scenariusz przedstawienia jest autorskim konceptem, który opowiada o drodze do realizacji marzeń, wyzwań i celów. Powstawał na warsztatach z reżyserem i dramaturgiem Tomaszem Kaczorowskim. Celem autora scenariusza, jest przybliżenie wyczynu i osoby Henryka Jaskuły. Żeglarza, który swoje dorosłe życie związał z Przemyślem.

Polski reżyser i scenarzysta Ryszard Zatorski o spektaklu #HEN:

„Samotność i niezwykły hart legendarnego żeglarza Henryka Jaskuły zobrazował Rafał Paśko, założyciel Teatru S.A.N. z Przemyśla, w monodramie #Hen. Swego bohatera nigdy nie spotkał, ale jako chłopiec przechodził koło jego willi nad Sanem. Słynny przemyślanin, który opłynął świat bez zawijania do portów na żaglowcu „Dar Przemyśla”, lubił też kolarstwo, tak jak i Paśko, który swoje życie splata w tej scenicznej opowieści z Jaskułą i buduje tym monodramem swoisty pomnik żeglarzowi. Długa to opowieść, ale barwnie kraszona dowcipnymi obrazami, owymi rozmowami samotnika z przyjacielem dziennikarzem Mietkiem, z flaszkami różnych trunków, butami, jachtem, na którym płynie, czytaniem listów z życzeniami bożonarodzeniowymi. Rzecz niełatwa zbudować scenariusz z dzienników bohatera i książek o nim, spoić to własną fabułą, przenieść jednoosobowo na scenę. Ale to próba udana, jak wyczyn wspomnianego żeglarza”.

Krótka prezentacja

Spektakl uzupełni krótka prezentacja o bohaterze spektaklu kpt. Henryku Jaskule oraz Pani kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz — pierwszej kobiecie, która samotnie opłynęła świat na jachcie żaglowym. Prelekcję wygłosi aktor Rafał Paśko.

Scenariusz, reżyseria i wykonanie: Rafał Paśko

Światła i dźwięk: Grzegorz Gajdzik

Czas trwania monodramu — 55 minut, prezentacji — 20 minut.

Przedstawienie w języku polskim.

Wstęp na wydarzenie bezpłatny.

Obowiązuje rezerwacja miejsc: kvietimas@instytutpolski.pl



Sztuka powstała przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Organizatorzy i partnerzy premiery monodramu na Litwie:

Instytut Polski w Wilnie

Polski Teatr „Studio” w Wilnie

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Teatr S.A.N. z Przemyśla