W najbliższą środę rząd rozpatrzy propozycję ministerstwa energetyki, by od lipca przedłużyć państwowe rekompensaty za gaz. Według resortu energetyki taryfa gazowa dla klientów dostawcy państwowego Ignitis wzrosłaby od lipca o ponad 40 proc. Zgodnie z rządowym projektem uchwały rekompensata miałaby wynieść 63 centy za 1 m sześć. zamiast obecnych 99 c.

Taryfy gazowe

Taryfy Ignitis, wraz z rekompensatą, prawie by się nie zmieniły. Po pierwsze — stawka dla grupy najmniej zużywającej gaz wyniosłaby 1,4 euro (tak jak jest obecnie), po drugie — dla odbiorców domowych ogrzewających swoje domy gazem byłoby to 0,91 euro (1 c mniej) i po trzecie — dla grupy zużywającej najwięcej gazu — 0,87 euro (1 c mniej). Bez rekompensaty taryfy wzrosłyby o ponad 40 proc.: dla pierwszej grupy — o 45 proc. (po 63 c za m sześć.), drugiej — 67,4 proc. (62 c), trzeciej — 70,45 proc. (62 c).

Rekompensaty miałyby obowiązywać do końca tego roku. Według ministerstwa energetyki taryfy gazowe innych dostawców gazu ziemnego — Intergas, Gren Lietuvos i Josvainiai — od 1 lipca zmniejszają się.

Obniżenie „społecznej”

Tzw. społeczna cena energii elektrycznej dla mieszkańców ma zostać obniżona od lipca o prawie 19 proc. (o 5,2 c) do 22,264 c (z PVM) za kWh. Taką cenę zapłaciłoby około 460 tys. użytkowników, którzy nie wybrali niezależnego operatora w III etapie liberalizacji rynku energii elektrycznej. Średnia cena gwarantowanej dostawy w drugiej połowie roku powinna wynieść ok. 23,29 euro za kWh (z PVM), więc według resortu nie ma potrzeby jej rekompensować.

Wybrać dostawcę

Według ministerstwa, na podstawie informacji dostarczonych przez niezależnych dostawców energii elektrycznej Ignitis, Enefit i Elektum Lietuva, aby utrzymać cenę nie wyższą niż 28 c, potrzebne byłyby rekompensaty dla 50,5 tys. gospodarstw domowych. Jednak użytkownicy już teraz mogą wybrać innego dostawcę oferującego niższą cenę, więc państwowa rekompensata nie będzie potrzebna. W pierwszej połowie roku państwo płaci mieszkańcom kompensaty do 28,5 c za kWh za prąd.

Zalecenie KE

Komisja Europejska ogłosiła w zeszłym tygodniu, że zaleca, aby Litwa nie płaciła już odszkodowań za prąd i gaz, a jeśli ceny energii ponownie wzrosną, wsparcie powinno być kierowane tylko do zagrożonych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz powinna zachęcać do oszczędzania energii.

