Nowy system biletowy w stołecznej komunikacji miejskiej

Miliony na zakup estońskich kasowników

„E-bilety dostępne dla użytkowników karty Vilnietis/JUDU, e. pieniądze oraz aktywowane i nieaktywowane bilety zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu. Zmian nie odczują także posiadacze aplikacji mobilnych m.Ticket, Trafi, Statyk ir važiuok. Wszystkie dane zostały automatycznie przeniesione do nowego systemu” — informuje samorządowa spółka Susisiekimo paslaugos.

W przeciwieństwie do starych kasowników, nowe są szybsze, kolory i kontrast na ekranie są bardziej wyraziste. Są też przystosowane dla osób z wadami wzroku — klikając specjalny przycisk na ekranie, można powiększyć obraz, zmienić jego kontrast oraz wybrać funkcję Text-to-Speech, która pozwala urządzeniu na odczytywanie tekstu na głos. Na zakup nowych estońskich aparatów do skanowania biletów wydano prawie 8 mln euro.

System wdraża się stopniowo

Wdrożenie nowego systemu elektronicznego w pojazdach komunikacji miejskiej odbywa się stopniowo. Do 27 maja, dnia uruchomienia systemu, nowy sprzęt zamontowano w 642 pojazdach, nowe kasowniki w pozostałych 76 najstarszych trolejbusach zostały zamontowane do 30 czerwca. W tych trolejbusach kontrola pasażerów nie była prowadzona do czasu, zanim nie pojawiły się w nich nowe urządzenia.

Bilety papierowe u kierowcy

Nadal pozostaje możliwość zakupu za gotówkę jednorazowego biletu papierowego u kierowcy.

— Bilety mają teraz na odwrocie kod QR, który trzeba zeskanować w nowym kasowniku elektronicznym. W pojazdach funkcjonują też stare elektromechaniczne kasowniki biletów papierowych. Pasażerowie posiadający bilety jednorazowe starego typu będą mogli je kasować w starych kasownikach tylko do 31 lipca. Od 1 sierpnia bilety starego typu można będzie wymienić na bilety z kodem QR w punktach obsługi klienta” — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Neringa Žukauskaitė, kierowniczka Działu Marketingu i Komunikacji spółki Susisiekimo paslaugos.

Ceny się nie zmienią

W pojazdach zainstalowano także m.in. urządzenia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Pozwoli to szybciej reagować kierowcom na nieprzewidziane sytuacje na drodze oraz informować pasażerów o możliwych zmianach tras.

— Decyzja o modernizacji systemu skanowania biletów została podjęta, gdyż dotychczasowy system był już przestarzały technologicznie, często dochodziło do zakłóceń technicznych, które powodowały utrudnienia dla pasażerów, kierowców i samego systemu komunikacji miejskiej. W związku ze zmianą systemu ceny biletów nie ulegną zmianie — wyjaśnia Neringa Žukauskaitė.

Obecnie spółka Vilniaus viešasis transportas eksploatuje 657 pojazdów, z czego 405 to autobusy, a 252 — trolejbusy. W 2022 r. z komunikacji miejskiej korzystało codziennie ponad 170 tys. pasażerów.

Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu można uzyskać dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta pod nr. tel. +370 5 210 70 50.