Otwarcie sezonu kąpielowego w Wilnie

Trzy Błękitne Flagi

Już trzeci rok z rzędu Błękitna Flaga, międzynarodowy znak jakości, będzie powiewać na dwóch stołecznych plażach — nad Wilią w Żyrmunach oraz nad jeziorem Balsys (Zielone Jeziora). „Taki międzynarodowy certyfikat zapewnia wypoczywającym określoną jakość — plaża jest pod stałym nadzorem, stan wody w certyfikowanych kąpieliskach jest systematycznie kontrolowany. Błękitną Flagę w każdym momencie można utracić. Jeżeli zdarzy się, że na plaży wystąpią zanieczyszczenia czy zabraknie ratowników, flaga jest ściągana aż do usunięcia problemu. Plaże, które zostają uhonorowane rozpoznawalnym na całym świecie wyróżnieniem muszą spełniać 33 rygorystyczne wymagania i kryteria” — podczas symbolicznego otwarcia sezonu kąpielowego zaznaczył Renaldas Rimavičius, koordynator Programu Błękitnej Flagi na Litwie.

Międzynarodowy Program Blue Flag dla plaż i przystani został uruchomiony we Francji w 1985 r. Od 1987 r. jest obecny w Europie, a od 2001 r. — także poza nią.

Rozwój infrastruktury

Adomas Bužinskas, dyrektor administracji Samorządu Miasta Wilna zaznaczył, że miasto systematycznie dba o rozwój infrastruktury na plażach. „W ciągu ostatnich kilku lat na stołecznych plażach powstały strefy rekreacyjne przystosowane do aktywnego wypoczynku, grillowania i piknikowania. Zbudowano place zabaw dla dzieci, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, zainstalowano pomosty kąpielowe, stojaki rowerowe, prysznice, toalety, rozwinięto infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością” — podkreślił Bužinskas.

Wszyscy mieszkańcy Wilna i goście miasta mogą bezpłatnie korzystać z tych zasobów przez cały rok. Plaże jezior Balsys, Balžio i Gilužio są szczególnie przystosowane dla osób o specjalnych potrzebach. Do wielu plaż prowadzą ścieżki rowerowe. Miasto zadbało też o komfortowy dojazd komunikacją miejską.

Stołeczne kąpieliska

W tym sezonie w Wilnie do 15 września będzie czynnych 13 plaż: nad Wilią w Wołokumpiach i w Żyrmunach, po dwie plaże nad jeziorem Balžio i jeziorem Topele, nad jeziorami Sałata, Balsys, Gilužio, w Grzegorzewie, na Zakrecie i w Dworczanach. W Wołokumpiach na II plaży mieści się strefa dla nudystów. — Od 1 czerwca na wszystkich kąpieliskach bez względu na pogodę, w godz. 8:00–20:00 będą obecni ratownicy. Ekipy ratownicze składają się z doświadczonych ratowników, którzy w razie potrzeby potrafią jak najprędzej dotrzeć do tonącego i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tego lata 60 ratowników Grindy zadba o bezpieczeństwo wypoczywających — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Egidijus Steponavičius, rzecznik prasowy Grindy.

Woda jest monitorowana

Wodę w stołecznych kąpieliskach pobiera się i monitoruje pod kątem zanieczyszczenia. Próbki wody do badań mikrobiologicznych pobierane są przez uprawnionych pracowników. Zostały pobrane przed rozpoczęciem sezonu i będą pobierane co dwa tygodnie aż do jego zakończenia. W ub. tygodniu woda w zbiornikach wodnych odpowiadała wszystkim wymogom, jej temperatura wynosiła 17 stopni C.

Mapę publicznych plaż w Wilnie można znaleźć na stronie internetowej spółki Grinda: https://www.grinda.lt/vilniaus-miesto-papludimiai/

