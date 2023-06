Nadciąga widmo suszy: zagrożenie dla plonów i ryzyko pożarów

— W Šilutė, Kłajpedzie i Kretyndze już została ogłoszona susza meteorologiczna, ale ona powoli obejmuje coraz więcej samorządów Litwy. Deszczu brakuje w całym kraju. Miejscami zdarzają się niewielkie opady, ale one tylko zmywają kurz, są zbyt małe, żeby przyniosły większą korzyść. Ryzyko pożarów już jest czwartego stopnia, ale zbliżamy się do piątego stopnia, czyli najwyższego — alarmuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” meteorolog Gytis Valaika.

W tym roku maj był bardziej suchy niż rok temu. Maj w tym roku wyróżnił się również obfitością mrozów. Najczęściej przymrozki zdarzają się w pierwszej połowie maja, teraz było wiele dni z mrozami przez cały miesiąc, ich rozprzestrzenianie się było dość wysokie. Z jednej strony, mrozy w maju nie są rzadkością, ale w tym roku wyjątkowość polega na ich dużej ilości i rozprzestrzenianiu się.

Niepokojące prognozy

— Co dotyczy opadów — dobrych wieści, niestety, nie ma. W ciągu najbliższych dni będzie bez opadów i upalnie. Być może w weekend popada, ale to też nie jest pewne. Prognozy na dłużej też nie są optymistyczne, wszystko wskazuje na to, że czerwiec będzie bardzo suchy. Teraz jest sucho, chociaż temperatury nie są wysokie, a czekają nas upały, więc susza będzie tylko większa i będzie rozprzestrzeniała się po całym kraju. Wszystkie prognozy wskazują na to, że susza szybko się nie skończy — zaznacza meteorolog.

Ryzyko pożarów lasów

Mindaugas Petkevičius, zastępca dyrektora generalnego ds. leśnictwa w Przedsiębiorstwie Lasów Państwowych Litwy, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że ryzyko pożarów lasów wzrosło na całej Litwie.

— Liczba pożarów wzrosła bardzo drastycznie. W ciągu tygodnia mamy kilkanaście pożarów. W lasach panuje susza, więc mała nieostrożność może spowodować wielką tragedię. Codziennie po kilka razy nasi pracownicy wyjeżdżają do lasów, żeby sprawdzić, czy nigdzie nie ma pożarów. W weekendy i wieczory robią to jeszcze częściej. Jeżeli wkrótce nie zacznie padać, to na Litwie zostanie wprowadzony piąty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Dlatego bardzo prosimy wszystkich odwiedzających lasy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach — tłumaczy Mindaugas Petkevičius.

Sytuacja rolników

Raimundas Juknevičius, prezes Litewskiego Związku Rolników, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że w tym roku sytuacja rolników jest tragiczna.

— Ten rok dla rolników jest po prostu tragiczny. W kraju panuje susza. Tegoroczne plony będą o wiele mniejsze i gorszej jakości w porównaniu do tych, co mieliśmy ostatnio. Przyczyn tego jest kilka: oczywiście — susza, która panuje w kraju, ale też i mrozy, które mieliśmy w maju i nawet jeszcze zdarzają się w czerwcu. Kolejny powód to taki, że rolnicy oszczędzali na nawozach, ponieważ są bardzo drogie. Na dobry urodzaj nie ma co liczyć. Ucierpią też i hodowcy bydła, ponieważ słyszałem, że w tym roku trawy jest o 70 proc. mniej — komentuje Raimundas Juknevičius.