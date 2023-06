Podróż z dzieckiem za granicę, gdy rodzice są po rozwodzie

— Jeśli po rozwodzie jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę, to zgodnie z obowiązującym w naszym kraju ustawodawstwem nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty — zgody, zezwolenia, pełnomocnictwa. Dziecko może na wakacje wyjechać z jednym z rodziców — bez zgody drugiego. Natomiast, jeśli w dokumentach zatwierdzonych przez sąd zaznaczono, że wyjazd dziecka do innego kraju jest możliwy tylko za zgodą drugiego rodzica, wtedy rodzice dziecka powinni informować się nawzajem — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Alina Žilinaitė, rzeczniczka prasowa Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

Wyjazd na stałe

Nieco inna procedura obowiązuje w przypadku, gdy jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem za granicę na dłużej lub na stałe. Taka możliwość dotyczy wyłącznie rodzica, z którym — zgodnie z orzeczeniem sądu — mieszka dziecko. Nie oznacza to jednak, że taka decyzja może być podjęta jednostronnie.

Dobro dziecka jest zawsze najważniejsze

— Bardzo ważne, aby w takich przypadkach rodzice znaleźli najlepsze rozwiązanie dla swoich latorośli. Aby jeden z rodziców mógł wyjechać z dzieckiem na stałe za granicę, najpierw powinien otrzymać pisemną zgodę na wyjazd od rodzica, który pozostaje w kraju. Podejmując taką decyzję, bardzo ważne jest, aby rodzice uzgodnili, w jaki sposób będzie kontynuowana komunikacja dziecka z rodzicem, który nie wyjeżdża; w jaki sposób będą płacone alimenty i regulowane inne kwestie z nimi związane. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, rodzic, który chce zabrać dziecko za granicę, może zwrócić się do sądu o zgodę na zabranie dziecka do obcego kraju na pobyt stały — tłumaczy Alina Žilinaitė.

Nielegalny wywóz

Niestety, często mają miejsce sytuacje, gdy jedno z rodziców bez zgody drugiego wywozi dziecko na stały pobyt do innego państwa. W 2022 r. obrońcy praw dziecka otrzymali i rozpatrzyli 25 wniosków o powrót na Litwę dzieci, które mogły zostać nielegalnie wywiezione do innych krajów przez jednego z rodziców, oraz 13 wniosków o powrót dzieci, prawdopodobnie nielegalnie przywiezionych na Litwę, do państw ich dotychczasowego pobytu. W 2021 r. wpłynęło i rozpatrzono 29 wniosków o powrót dzieci zabranych za granicę i 16 wniosków o powrót dzieci przywiezionych na Litwę.

Odpowiednie dokumenty

Rodzice, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje z dziećmi, muszą pamiętać o wyrobieniu im odpowiednich dokumentów podróży. Dziecko powinno posiadać paszport lub dowód osobisty Republiki Litewskiej. Akt urodzenia dziecka nie jest wystarczającym dokumentem zezwalającym na wyjazd dziecka za granicę. Przed wyjazdem należy sprawdzić okres ważności dokumentów — dokumenty osobiste dzieci są ważne przez krótszy okres (2-5 lat) niż u osób dorosłych.

— Pamiętajmy, że wiele krajów wymaga ważności paszportu dłuższej niż 6 miesięcy od planowanego zakończenia podróży — podkreśla Alina Žilinaitė.

