Twórczość Agnieszki Osieckiej coraz bliższa sercom Wilnian

Coraz wyższy poziom

— Co roku poziom uczestników konkursu piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej” jest coraz wyższy. Bardzo nas to cieszy. Cieszymy się również, że także za granicą rośnie zainteresowanie konkursem. Przyjeżdżają do nas uczestnicy z wielu krajów. W tym roku jeden z nich, żeby przyjechać na konkurs, pokonał 1 700 kilometrów. To Polak — pan Jerzy Przybyły, obecnie mieszkający w Holandii. Pan Jerzy specjalnie na konkurs po raz pierwszy przyjechał na Litwę. Powiedział, że poziom konkursu jest bardzo wysoki i chętnie przyjedzie w przyszłym roku — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia Janina Stupienko.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch wybranych piosenek: do słów Agnieszki Osieckiej oraz dowolnej (mile widziana własna kompozycja).

Udział w konkursie wzięło 18 osób w wieku 15–66 lat

Ogółem udział w konkursie wzięło 18 osób w wieku 15–66 lat. Są tacy uczestnicy, którzy już po raz szósty włączyli się do konkursu. To znaczy, że Osiecka głęboko zagościła w ich sercach.

Nastrój decyduje o wyborze piosenki

— Uczestnicy zazwyczaj wybierają piosenki pod nastrój. Stali widzowie wiedzą, że to nie są zwykłe utwory, ale śpiewane opowiadania różnych historii. Dlatego postanowiliśmy w tym roku konkurs podzielić na dwie części. Po pierwszej uczestnicy i widzowie mieli okazję podzielić się wrażeniami na temat tego, co słyszeli, jak im się podobało. W repertuarze największą popularnością cieszyła się piosenka „Nie żałuję” — mówi Janina Stupienko.

Cele konkursu

Główne cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej, zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej, wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Widzowie zauroczeni

— Widzowie byli zauroczeni występami; wychodząc mówili, że to bardzo wysoki poziom i z niecierpliwością czekają na kolejną edycję konkursu. Lecz nie jest to już tylko konkurs, ale spotkanie przyjaciół prowadzących poufne rozmowy. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku afisz nie jest kolorowy i Agnieszka Osiecka nie jest w kapeluszu, chociaż bardzo je lubiła. Zdjęcie Osieckiej jest czarno-białe i siedzi ona pochylona przy maszynie do pisania tak, jakby słuchała występu — mówi Stupienko.

Jak wspomina nasza rozmówczyni, pomysł zorganizowania konkursu przyszedł z Polski. Docierało stamtąd wiele piosenek Osieckiej i stawały się one coraz popularniejsze.

— Pewnego razu moja starsza córka zaproponowała coś, o czym ja już wcześniej myślałam i tak narodził się pomysł. Organizując pierwszy konkurs, bardzo się bałam, że nie będzie chętnych do wzięcia udziału, bo ludzie znają te utwory, ale nie wszyscy wiedzą, że są to piosenki Agnieszki Osieckiej. Na pierwszy ogień poszły moje absolwentki, teraz już Gimnazjum Ignacego Kraszewskiego — wspomina Janina Stupienko.

Jury

Występy uczestników oceniało jury w składzie: pedagog wokalu Rima Kurienė, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie Irena Litwinowicz oraz zdobywczyni Grand Prix I konkursu „Do słów Agnieszki Osieckiej” solistka Elita Narkiewicz-Jurkevičienė.

— Jako członkini jury koncentruję się na ocenie strony artystycznej. Pełnię tę funkcję już wiele lat. W tym roku poziom był naprawdę wysoki i wyrównany. Czasami bywa, że znajdą się jedna, dwie wyróżniające się osoby, a tym razem bardzo trudno było wybrać zwycięzcę — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Irena Litwinowicz.

Pomysłodawca i organizatorka wydarzenia Janina Stupienko dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji konkursu: Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu za przeprowadzenie warsztatów, Ambasadzie Polskiej RP w Wilnie za ufundowanie nagród i Domowi Kultury Polskiej za udostępnienie budynku i pomoc przy realizacji.

Zwycięzcy konkursu:

Grand Prix — Justyna Leonowicz z piosenką „Wariatka tańczy”

1 miejsce — Michał Łotysz z piosenką „Widzisz mała, jak to jest”

2 miejsce — Marzena Burzyńska z piosenką „Nie żałuję”

3 miejsce — Justyna Palkiewicz z piosenką „Nie żałuję”

Wyróżnienie: Radosław Stasiło z piosenką „Życie nie stawia pytań”.