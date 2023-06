Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — kiełbaski z ogniska

Ilu członków liczy wasza społeczność i kiedy powstała? Do naszej grupy należy 127 osób, wszyscy to bliscy ofiar z Ołeniwki. Do 29 lipca należałam do małego rodzinnego czatu. Trzy rodziny stamtąd zobaczyły dane swoich bliskich na rosyjskich listach poległych w wybuchu w hangarze w Ołeniwce. Wśród nich – moja rodzina....