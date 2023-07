– Nasze stanowisko, jako Samorządu Rejonu Wileńskiego, jest takie, że musimy utrzymać równowagę używania języka państwowego, tj. litewskiego i innych języków ojczystych. Rejon wileński wyróżnia się tym, że zamieszkuje go wielu mieszkańców różnych narodowości. Konieczne jest wzmocnienie języka litewskiego, ale jednocześnie umożliwianie lokalnym mieszkańcom zachowanie i poznanie ich języka ojczystego. Dlatego na tym spotkaniu mamy nadzieję znaleźć możliwości bliższej współpracy z Państwową Komisją Języka Litewskiego – powiedział mer Duchniewicz.

Podczas spotkania omówiono apel mera z dnia 14 czerwca do przewodniczącej Sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen oraz parlamentarzystów o ponowne przyjrzenie się i poprawienie przedłożonego przez PKJL projektu uchwały ws. wytycznych polityki językowej państwa na lata 2023–2030. Podczas rozmowy dr Violeta Meiliūnaitė powiedziała, że ten projekt przygotowała poprzednia PKJL, i przyznała, że przed skierowaniem go do Sejmu należałoby go uzgodnić z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zarówno mer, jak i przewodnicząca PKJL zgodzili się w przyszłości co do wymiany informacji dotyczących takich i podobnych projektów.

– Priorytetowymi zadaniami naszej komisji jest wzmacnianie prestiżu języka litewskiego i szkolnictwa lituanistycznego zarówno na Litwie, jak i poza jej granicami. Jednak w pełni rozumiemy, że pewne terytoria Litwy, takie jak rejon wleński, Wisaginia itp., wyróżniają się różnorodnością ludzi innych narodowości. Dlatego zgadzamy się, że razem musimy nie przymusowo, ale jak zaznacza mer, zachowując równowagę, pozwolić mieszkańcom jeszcze bardziej pokochać język litewski, uczyć się go, ale jednocześnie pielęgnować swój język ojczysty. Myślę, że z nowym kierownictwem rejonu wileńskiego uda nam się to wszystko osiągnąć – zaznaczyła dr Meiliūnaitė.

Na spotkaniu omówiono również pismo skierowane przez inną instytucję – Państwową Inspekcję Językową – do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, które informuje, że we wsiach Bieliszki i Orzełówka, znajdujących się na terenie samorządu, znajdują się napisy w języku litewskim i polskim, i wskazuje, że należy je usunąć, pozostawiając jedynie napisy w języku państwowym.

– Nie zgadzamy się z takim zaleceniem. Rzeczywiście brakuje jasnych regulacji prawnych. Jednak, jak już wspomniałem, Samorząd Rejonu Wileńskiego, w przeciwieństwie do innych samorządów na Litwie, jest gęsto zamieszkany przez osoby, które uważają się za osoby narodowości polskiej. Konstytucja Republiki Litewskiej gwarantuje obywatelom należącym do mniejszości narodowych prawo do pielęgnowania swojego języka, kultury i obyczajów. Dlatego my, jako reprezentanci tych mieszkańców i przestrzegający Konstytucję Litwy, musimy to docenić i zapewnić im możliwość pielęgnowania naszego języka i obyczajów – powiedział Robert Duchniewicz.

Przewodnicząca PKJL dr V. Meiliūnaitė obiecała dokładniej przyjrzeć się tej sprawie i ewentualnie opublikować wskazówki.

Ponadto na spotkaniu uzgodniono, że będą organizowane wspólne wydarzenia, projekty, bezpłatne prelekcje dla mieszkańców rejonu wileńskiego, wdrażana i wykorzystywana większa ilość narzędzi cyfrowych w edukacji (np. w gminach Ławaryszki, Miedniki, Kowalczuki i in.) i innych instytucjach, a także będzie zwiększane rozpowszechniane informacji, narzędzi edukacyjnych w lokalnych mediach.