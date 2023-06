„Drogie dzieci, dziś jest Wasz dzień, i to nie tylko święto kalendarzowe – to dzień, który przypomina, że Wasze prawa są dla nas bardzo ważne, to dzień, który, wierzę, zmotywuje Was do spojrzenia na życie przez inny pryzmat, aby nie kopiować cech innych ludzi, a być sobą, nie bać się podejmować czasem nietypowych decyzji, szukać, tworzyć i osiągać swoje cele. Dziś życzę Wam pięknego święta, idźcie do przodu, nie bójcie się, twórzcie, marzcie” – mówił mer R. Duchniewicz oraz podziękował pracownikom Centrum, rodzicom i opiekunom za troskę oraz miłość, jaką okazują swoim dzieciom i podopiecznym. Mer zwrócił się również do mieszkających w Centrum rodzin z Ukrainy, życząc im udanego święta i samych dobrych wrażeń.

Dyrektor Centrum DobrobytuRodziny i Dziecka Justyna Turbienė podziękowała wszystkim przybyłym, pogratulowała dzieciom z okazji tego pięknego dnia:

„Drodzy goście, opiekunowie, dyżurni opiekunowie, przyjaciele, podobnie myślący ludzie, towarzysze podróży i oczywiście dzieci, to bardzo miłe i radosne widzieć Was tak wielu tutaj zgromadzonych. Fakt, że jesteśmy tu wszyscy razem pokazuje, że troszczymy się o dzieci w naszym rejonie. To święto stało się już tradycją, już siódmy rok z rzędu gromadzimy się dla Was, dzieci. Jesteście naszą radością, dziękujemy za wasz codzienny śmiech, za szczere uśmiechy, niezagrane emocje, wszyscy jesteśmy tu dzięki wam” – powiedziała J. Turbienė.

Uczestniczący w wydarzeniu dyrektor Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz życzył udanego święta, miłej zabawy i dobrych emocji.

Podopiecznych Centrum DobrobytuRodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego pozdrowił także proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach ks. Waldemar Ulczukiewicz.

„Mamy wielki dar – uczyć się od dzieci. Od dzieciństwa zależy kształtowanie się naszej osobowości, formowanie człowieka, odpowiedzialność za nasze państwo, za nasze wzajemne relacje, za nasze zdrowe stosunki” – powiedział ks. W. Ulczukiewicz.

Aby pocieszyć się ze święta i złożyć gratulacje społeczności Centrum przybyła Lucyna Kotłowska, przedstawicielka przewodniczącego organizacji pozarządowej „Związek Polaków na Litwie”.

„Życzę wam, abyście w swoich sercach jak najdłużej pozostawali dziećmi. Wiem, że macie wspaniałych opiekunów, dlatego całemu zespołowi dziękuję za to, że jesteście, że tworzycie rodzinne ciepło dla dzieci, za to, że uczycie nas swoim przykładem, jak się zachowywać i jak żyć. Życzę Wam, aby w Waszym codziennym niełatwym bycie nie brakowało energii, aby dzieci czuły się tu bezpiecznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – gratulowała dzieciom i społeczności Centrum L. Kotłowska.

Organizatorzy święta dziękują też wolontariuszom Centrum Wiktorii i Kotrynie za ciekawe zajęcia przygotowane na imprezę oraz zespołowi „Kapela Dworska” za piękny występ.

Po koncercie na dzieci czekała najzabawniejsza część imprezy – rozrywki, gry, zajęcia edukacyjne i sportowe oraz oczywiście poczęstunek. W tym roku organizatorzy imprezy zapewnili dzieciom trampoliny i animatorów, zorganizowali edukację w zakresie robienia gorącej czekolady i waty cukrowej, zrobili im niespodziankę w postaci armaty piankowej i urządzili zabawne zawody sportowe.

Tradycyjnie instytucje kulturalne, oświatowe i socjalne Samorządu Rejonu Wileńskiego 1 czerwca organizują wiele zabaw, radości, rozrywek i niespodzianek oraz pamiętnych wydarzeń dla małych mieszkańców rejonu wileńskiego. Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, dzieci na imprezy zapraszały m. in. Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Rudominie, Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego, IP „Ośrodek Społeczny Dzieci i Nastolatków”.

