Każdy członek rady przysięgał przestrzegać i strzec Konstytucji i ustaw, rzetelnie wykonywać wszystkie obowiązki członka Rady Samorządu oraz powstrzymywać się od działań naruszających prawa i interesy publiczne mieszkańców. Również słowa przysięgi mera po raz pierwszy wypowiedział Robert Duchniewicz, socjaldemokrata wybrany w wyborach bezpośrednich. Nadano mu uprawnienia i uroczyście wręczono mu regalia mera.

Janina Girucka, przewodnicząca 58. komisji wyborczej samorządu rejonu wileńskiego, przedstawiła wyniki wyborów samorządowych. Ślubowanie złożyło 31 członków rady nowej kadencji, którzy w wyborach do rad uzyskali największe poparcie.

Skład rady na kadencję 2023-2027

W tegorocznych wyborach do rady i na mera większość mandatów w radzie (18) zdobyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, która podobnie jak w poprzedniej kadencji będzie stanowić w radzie większość. Socjaldemokraci otrzymali 7 mandatów, a centroprawicowa koalicja (Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci, Związek Liberałów, Partia Wolności) – 6. Po ślubowaniu członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymali legitymacje.

Z ramienia AWPL-ZChR do rady weszli: Waldemar Urban, Maria Rekść, Teresa Dziemieszko, Tadeusz Andrzejewski, Miroslava Klim, Iwona Kazakiewicz, Robert Rackiewicz, Viktor Bojarovič, Renata Sobieska, Karolina Petrusevič, Edyta Klimaszewska, Honorata Romanovska, Zbigniew Sinkiewicz, Kristina Boroško, Zigmont Ždanovič, Waldemar Klimaszewski, Stanislav Zajankovski, Stanislav Adamaitis.

Przedstawiciele Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej: Algis Vaitkevičius, Irena Aniukštienė, Ruslanas Baranovas, Martynas Motuzas, Rūta Carik, Tomas Ruzgys, Ieva Galvelytė-Adomavičienė.

Przedstawiciele centroprawicowej koalicji: Gediminas Kazėnas, Artūras Želnys, Vaidas Augūnas, Jonas Vasiliauskas, Daniel Ilkevič, Stasys Mušeikis.

Ślubowanie złożył mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz

Na kadencję 2023-2027 wybrany przedstawiciel Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Robert Duchniewicz, który uzyskał większość głosów w bezpośrednich wyborach mera, przysiągł reprezentować mieszkańców okręgu wileńskiego oraz uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Po uroczystej inauguracji mer samorządu zwrócił się do nowo zaprzysiężonych radnych, pracowników administracji samorządu oraz zaproszonych gości.

„Samorząd to sprawa nas wszystkich i tego, który teraz przemawia z mównicy, i tych, którzy będą podejmować najważniejsze decyzje, i tych, którzy na co dzień sumiennie pracują, aby mieszkańcy otrzymywali usługi publiczne, i tych, którzy domagają się każdego dnia rozwiązywać ten czy inny problem. Wszyscy wspólnie tworzymy samorząd. Pielęgnujmy to, co już zrobiliśmy, dbajmy o ciągłość dobrych prac, bądźmy zawsze blisko naszych mieszkańców i zróbmy wszystko, aby na Wileńszczyźnie wszystkim dobrze się żyło” – powiedział mer rejonu wileńskiego Duchniewicz.

Podziękowania dla Marii Rekść i jej zespołu

Nowy mer podziękował także byłej mer rejonu wileńskiego Marii Rekść. Wręczając bukiet kwiatów, podziękował za wieloletnią pracę, za znakomity zespół miejski, który pielęgnowała.

Ksiądz Elijas Anatolijus Markauskas, proboszcz parafii bł. Michała Sopoćki w Czarnym Borze, pobłogosławił nową radę.

Z gratulacjami dla nowo wybranego mera i zaprzysiężonych członków rady przybyli: Česlovas Juršėnas, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, a także posłowie na Sejm: Beata Pietkiewicz, Kęstutis Vilkauskas, Marius Matijošaitis.

Od 1 kwietnia, w związku z nowym modelem samorządu, Robert Duchniewicz nie będzie członkiem Rady Samorządu, tylko będzie organem wykonawczym. To znaczy, że nie będzie głosował na posiedzeniach, ale będzie miał uprawnienia administracji publicznej. Będzie przewodził posiedzeniom i je zwoływał, zatwierdzał harmonogram i zgłaszał projekty.

Pięć komitetów

Zatwierdzono także komisje Rady Samorządu Wileńskiego. W tej kadencji będzie ich pięć.

Do Komitetu Gospodarki i Finansów wejdzie 7 radnych: Viktor Bojarovič, Gediminas Kazėnas, Edyta Klimaszewska, Waldemar Klimaszewski, Martynas Motuzas, Tomas Ruzgys, Zygmunt Żdanowicz.

Komitet Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych będzie liczył 5 radnych: Kristina Boroško, Ieva Galvelytė-Adomavičienė, Daniel Ilkiewicz, Iwona Kazakiewicz, Karolina Pietrusiewicz.

Komitet Prawa i Rozwoju Samorządności liczy 7 radnych: Vaidas Augūnas, Rūta Carik, Teresa Dziemieszko, Zbigniew Sinkiewicz, Renata Sobieska, Algis Vaitkevičius, Stanislav Zajankovski.

Komitet Wsi, Gospodarki Lokalnej i Planowania Terenu liczy 5 radnych: Stanislav Adamaitis, Tadeusz Andrzejewski, Irena Aniukštienė, Robert Rackiewicz, Artūras Želnys.

Komitet Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Młodzieży liczy 7 radnych: Ruslanas Baranovas, Mirosława Klim, Stasys Mušeikis, Maria Rekść, Honorata Romanowska, Waldemar Urban, Jonas Vasiliauskas.

Powstały trzy frakcje

Rada wybierze przewodniczących komisji i ich zastępców na najbliższym posiedzeniu.

Podczas spotkania ogłoszono utworzenie trzech frakcji: Frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin ze starostą Waldemarem Urbanem na czele; Frakcji Litewskich Socjaldemokratów z Ruslanem Baranovasem na czele; Frakcji Koalicyjnej Centrum-Prawicy z Gediminasem Kazėnasem jako starostą.