Kontynuatorzy tradycji ułańskiej z II RP, a więc członkowie Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka i Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, spotkali się w Janowie oraz w Ostrej Bramie.

23 lipca miały miejsce uroczystości w Kizielanach koło Janowa w Polsce, w których udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy Gminy Janów, członkowie rodzin ułanów wileńskich oraz organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje 13 Pułku Ułanów Wileńskich z Kielc i Wilna a także przedstawiciele społeczności tatarskiej w Polsce.

Uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Asystę honorową wystawił 18 Batalion Rozpoznawczy z Białej Podlaskiej wchodzący w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka.

— Dla nas to bardzo ważne święto, które staramy się kontynuować i uwzględniać w naszych wakacyjnych planach. Co roku bierzemy udział w uroczystościach w Janowie. Organizatorzy, czyli Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz władze miasta starają się organizować wydarzenie w czasie weekendu, by jak najwięcej osób mogło wziąć w nim udział i dlatego zwykle wielu z nas bierze udział w tym wydarzeniu. Przypominamy o pięknej ułańskiej tradycji, międzywojennym mundurze, ale także — o bogactwie kulturowym międzywojennego polskiego wojska, o czym świadczy obecność Tatarów podczas uroczystości. To nasze wspólne święto, które jest bardzo dobrym wprowadzeniem do świętowania rocznicy Bitwy Warszawskiej, jednego z najważniejszych zwycięstw polskiego wojska — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Waldemar Szełkowski, prezes Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

Dwa dni później, czyli 25 lipca ułani spotkali się ponownie, tym razem w Ostrej Bramie w Wilnie, gdzie wspólnie się modlili, a następnie kontynuowali świętowanie zgodnie z ułańską tradycją.

Święto pułkowe zostało ustanowione na pamiątkę stoczonej 103 lata temu, 25 lipca 1920 r. w okolicy Janowa, Trofimówki, Kuplisk, Wyłud i Rykaczewa walki wileńskich ułanów z sowiecką 15 Dywizją III Korpusu Kawalerii Gaja. Choć pod Janowem poległo lub zostało rannych 200 żołnierzy 13 pułku, a dowódca sowieckiego korpusu w swoich wspomnieniach napisał o „wycięciu” całego polskiego pułku, boje pod Janowem i Sokółką powstrzymały na pewien czas marsz sowietów na zachód. Warto również odnotować, że podczas bitwy polscy ułani uzbrojeni w lance odnosili duże sukcesy w walce, a przeciwnik wobec tego rodzaju broni był bezradny.

