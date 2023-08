„Przewoźnicy są gotowi do sprawnej dystrybucji pojemników wśród mieszkańców indywidualnych domów w Wilnie. Planujemy, że do końca jesieni osoby, które obecnie korzystają z indywidualnych pojemników na zmieszane odpady komunalne, będą miały pojemniki do sortowania” — mówi Justina Prunskienė, szefowa VASA.

Zestaw pojemników do segregacji odpadów z opakowań i surowców wtórnych, który zostanie rozdany mieszkańcom poszczególnych domów, będzie składał się z dwóch pojemników naziemnych: jednego na szkło (120 l) i jednego na plastik, papier i metal (240 l). Pojemniki do segregacji zostaną dostarczone mieszkańcom przez firmy wywożące odpady. Po rozstawieniu pojemników zostaną one włączone do ogólnego harmonogramu zbiórki odpadów opakowaniowych. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej przewoźnika odpadów w ciągu 5 dni od umieszczenia pojemników. Jeśli mieszkańcy mieli do tej pory tylko jeden pojemnik do segregacji, otrzymają drugi.

Mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie zamawiać zestawu pojemników

Mieszkańcy nie muszą składać specjalnego wniosku lub wypełniać formularza zgłoszeniowego na dostarczenie tych pojemników. Niezależnie od tego, czy mieszkańcy zgłosili się już wcześniej, poprzez wnioski do przewoźników lub do VASA, pojemniki do segregacji zostaną dostarczone mieszkańcom poszczególnych domów, a także do nieruchomości ogrodowych ze stałym miejscem zamieszkania. Tylko w przypadku zakupu nowej nieruchomości, która wymaga indywidualnych pojemników na odpady, konieczne będzie wypełnienie wniosku na stronie vasa.lt.

VASA zachęca mieszkańców do zaktualizowania swoich danych kontaktowych w systemie samoobsługi, aby mogli zostać poinformowani e-mailem na temat dostarczenia pojemników do segregacji.

Przewoźnicy odpadów będą oznaczać pojemniki na odpady z opakowań, które już posiadają

Osoby, które do tej pory posiadały indywidualne pojemniki na odpady z opakowań również otrzymają informację od firm wywożących odpady. Już używane pojemniki zostaną oznaczone naklejką z numerem identyfikacyjnym oraz nową naklejką informacyjną. Mieszkańcy, którzy już posiadają pojemniki na odpady po opakowaniach, proszeni są o wystawianie ich w dni zbiórki odpadów po opakowaniach i pozostawianie ich na cały dzień, niezależnie od tego, czy pojemnik jest pusty, czy pełny odpadów. Przewoźnicy odpadów będą oznaczać pojemniki od godz. 6 rano do 21:00.

Za pojemniki do segregacji nie trzeba będzie płacić dodatkowo

Za zestawy do segregacji odpadów po opakowaniach, które zostały rozdane mieszkańcom domów indywidualnych, nie będą pobierane dodatkowe opłaty. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z infrastrukturą sortowniczą i jej obsługą nie będą wliczane do opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odpowiedzialność za opłatę zbiórki i przetwarzanie surowców wtórnych (szkło, papier, plastik, metal) oraz odpadów opakowaniowych spoczywa na organizacjach reprezentujących producentów i importerów opakowań.

Poprawi się jakość zbiórki odpadów opakowaniowych

Do tej pory VASA nie miał prawnych możliwości kontrolowania usług przewoźników w zakresie zbierania odpadów opakowań i surowców wtórnych, ponieważ poprzednie umowy były administrowane przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem odpadów po opakowaniach. Od teraz VASA będzie w stanie zapewnić taką samą jakość zbiórki odpadów opakowań, jak w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych. VASA będzie zarządzać harmonogramami zbiórki odpadów opakowaniowych, uwzględniać potrzeby mieszkańców i dbać o to, by w stolicy nie dochodziło do przepełnienia pojemników na odpady opakowaniowe.

„Nowe umowy dadzą VASA bezpośrednią kontrolę nad zbiórką tych odpadów. Do tej pory mieliśmy bezpośrednią kontrolę nad zbiórką odpadów zmieszanych dla mieszkańców stolicy, ale teraz zapewnimy również wysokiej jakości zbiórkę odpadów opakowaniowych. Mieszkańcy otrzymają brakujące pojemniki na odpady opakowaniowe, a harmonogramy odbioru zostaną dostosowane do potrzeb mieszkańców. Od kilku lat zbiórka odpadów zmieszanych w Wilnie odbywa się w 99,8 proc. zgodnie z harmonogramem. Będziemy dążyć do osiągnięcia takiego samego wyniku w zbiórce odpadów opakowań” — mówi Prunskienė.

Niniejszy materiał powstał na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść opłacona.

