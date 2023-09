W uroczystościach inauguracyjnych wzięli udział m.in.: mer Wilna Valdas Benkunskas, adwokat, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie, radny samorządu stołecznego — Grzegorz Sakson, ojciec dominikanin Jacek Szpręglewski.

35 „setkowiczów”

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęła się od przywitania wszystkich zebranych uczniów, pracowników i gości przez dyrektora gimnazjum, Adama Błaszkiewicza.

„Nie przychodzimy do szkoły 1 września, która nie ma żadnych tradycji, dorobku. Kolejna, XXVII promocja, która opuściła mury naszej szkoły, postawiła was, szczególnie »czwartaków«, przed mocnym wyzwaniem. Ponieważ ich rezultaty pozwalają mówić nam, że potrafimy uczyć się, potrafimy pracować i potrafimy mieć dobre wyniki. Jeżeli mówić o formalnych cyfrach, to XXVII promocja otrzymała 35 »setek« z egzaminów. Te cyfry mówią o tym, że wy nie musicie być gorsi. Nie mówię, że musicie mieć 100 »setek«, ale chyba honor wam nie pozwoli mieć mniej niż 35 »setek« w przeliczeniu na liczbę maturzystów” — powiedział Adam Błaszkiewicz.

Liczba uczniów stale rośnie

Szef placówki podkreślił, że liczba uczniów gimnazjum stale rośnie. W tym roku do murów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II zawitało 141 pierwszaków.

„Lato spędziliśmy pracowicie. Dzięki władzom miasta mamy trochę odnowiony środek szkoły, bo mamy nowe linoleum na pierwszym piętrze. Od władzy miasta czekamy, że będzie montowany nam też nowy chodnik. Dzięki sponsorom z Polski wymieniliśmy też linoleum w jednej z klas” — wyliczał dyrektor.

Do zebranych dyrektor zwrócił się ze szczerą prośbą, żeby w życiu kierować się nie tylko logiką, ale też i sercem.

„W tej szkole powinno być dobrze. Nie musimy wyśmiewać jeden drugiego. Nie możemy tego robić, ponieważ wiara chrześcijańska zabrania to robić. Nie możemy nękać, musimy zadbać, aby każdy czuł się dobrze, wyciągnąć pomocną dłoń, powiedzieć dobre słowo, ale strzeż Boże od tych komentarzy, które czasami piszecie” – podkreślił Adam Błaszkiewicz.

Życzenia od gości

Następnie głos zabrał mer Wilna, Valdas Benkunskas. Kierując życzenia do społeczności gimnazjum, mer podkreślił, że 1 września dla społeczności szkolnej to przede wszystkim nowy start, nowy początek, nowy sezon.

„Na linii startu stawiamy sobie cel, co w tym roku osiągnąć, żeby na mecie czuć się dobrze. Pierwszakom przede wszystkim życzę, by zaprzyjaźnili się ze sobą i zostali częścią społeczności tej wspaniałej szkoły. Maturzystom życzę, żeby jak najlepiej złożyli egzaminy maturalne i późną wiosną spotkali się ze mną w ratuszu, kiedy będziemy wręczali podziękowania »setkowiczom«” — powiedział Valdas Benkunskas.

Tymczasem Grzegorz Sakson zwrócił się do zebranych z prośbą o dbanie o język polski.

„Drodzy uczniowie, mam do was prośbę, abyście dbali o język polski — nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale też w autobusach, na przerwach, w waszych rodzinach, wśród znajomych — wszędzie tam, gdzie jesteście. To jest pokazanie waszego szacunku i wizytówka szkoły” — zaznaczył Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie.

