Na Zameczku rozpoczyna się budowa nowego przedszkola z basenem.

„Rozumiemy problemy placówek oświaty przedszkolnej na Zameczku, dlatego będziemy konsekwentnie inwestować w rozwój infrastruktury. To przedszkole będzie doskonałym przykładem nowoczesnej placówki edukacji przedszkolnej — jego basen zachęci dzieci do prowadzenia aktywnego trybu życia od najmłodszych lat. Przestrzeń publiczna obok przedszkola zostanie dostosowana do potrzeb społeczności” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Nowe przedszkole będzie miało dwie kondygnacje o układzie w kształcie litery U i łącznej powierzchni około 3 500 mkw. Na parterze znajdzie się kuchnia, pralnia z bezpośrednim dostępem z zewnątrz, a także pokój dozorcy, warsztat, sala gimnastyczna i pomieszczenia pomocnicze. Sala gimnastyczna/eventowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpośredni dostęp na zewnątrz i umożliwić organizowanie różnorodnych wydarzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w ciepłym sezonie.

Każdy blok grupowy ma składać się z szatni z szafkami, aneksu kuchennego, węzła sanitarnego i grupowego miejsca do zabawy/spania. Nowe przedszkole będzie również dostępne dla osób niepełnosprawnych, z windą na drugie piętro budynku.

„Nowoczesne i współczesne przedszkole dla najmłodszych w Wilnie, bliżej domu — to jest to, co aktywnie staramy się osiągnąć, tworząc nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. Cieszymy się, że możemy rozpocząć budowę nowego przedszkola od zakopania kapsuły — symbolu czasu i związanej z nim historii. To przypomnienie, że wszystko, co robimy, nie jest tylko na dziś. To wysiłek, wiedza i skupienie nas wszystkich dla dobra przyszłości. Przyszłości tych, którzy patrzą na świat ciekawymi oczami i którzy dopiero rozpoczynają podróż odkrywania życia. Mamy nadzieję, że każdy poczuje się tu bezpieczny, kochany i wysłuchany. Życzę tego całej przedszkolnej społeczności. Wasze życie tutaj jest ważne dla całego naszego miasta” — powiedziała Laura Joffe, szefowa Firmy Rozwoju Wilna (lit. Vilniaus vystymo kompanija).

Przedszkole zostanie zbudowane w jednym etapie: budynek, teren i basen z całym niezbędnym wyposażeniem. Projekt obejmuje place, elementy małej architektury i publiczny plac zabaw dla dzieci przylegający do istniejącego boiska sportowego.

Materiał przygotowany dla Samorządu Miasta Wilna. Treść opłacona.