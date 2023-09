Światowe Senioralia w Krakowie: energicznie, z werwą i radością

W tym roku zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie MANKO.

Senioralia są ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ wzięło w nich udział ponad 4 tys. uczestników z ponad 100 różnych miejscowości Polski, Litwy, Francji, Austrii, Niemiec i innych krajów. Ponadto po raz pierwszy przybyli na nie przedstawiciele seniorów USA, Kanady i dalekiej Australii.

Byliśmy na tych Senioraliach i my — przedstawiciele polskich seniorów Litwy: z Wilna i Wileńszczyzny. Oprócz ośmiu seniorów — delegatów z Polskiego UTW w Wilnie, wzięli w nich udział przedstawiciele z UTW w Solecznikach, Ejszyszkach, Święcianach, Niemenczynie i in. Grupa seniorów z Solecznik z Jadwigą Sinkiewicz na czele pięknie i z werwą wystąpiła na scenie w Parku im. Henryka Jordana, reprezentując Wileńszczyznę, swój patriotyzm i miłość do ojczystej Ziemi, za co otrzymała olbrzymie brawa od publiczności.

Kraków podczas tych dni „oddychał” uroczyście z seniorami. Nawet „Gazeta Krakowska” napisała o tym, że „Kraków został opanowany przez seniorów” i że jest to wydarzenie piękne i chlubne zarówno dla Krakowa, jak też dla wszystkich seniorów świata. Organizację tego spotkania zawdzięczamy staraniom, pracy i kreatywności Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora.

Zgodnie z tradycją, seniorzy zebrani z różnych zakątków świata rozpoczęli święto 1 września od mszy św. w Kościele Mariackim. Po nabożeństwie uczestnicy święta w pochodzie przeszli do parku Jordana. Zespoły i grupy niosły plakaty i transparenty odzwierciadlające tożsamość uczestników. Można było zauważyć m.in. sporo transparentów z Wilna i Wileńszczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy święta w pochodzie przeszli do parku Jordana, gdzie świetnie spędzili czas

W parku Jordana na scenę byli zapraszani kierownicy grup, którzy przemawiali i otrzymywali certyfikaty Ambasadora Głosu Seniora.

Następnie wystąpiło wiele grup i zespołów z różnych miejscowości. Wymienię tylko niektóre, bo były ich dziesiątki.

Ciekawy był występ artystyczny grupy seniorów z Dębna i Sulczyn, a także Włocławka.

Z werwą wystąpiła „Niezapominajka” z Ciechocinka. Unikalne były tańce cygańskie w wykonaniu zespołu „Baba Jaga” z Tarnozdroju i występ słuchaczy UTW z Końskich.

Oprócz części rozrywkowej, mieliśmy też okazję pogłębić swoją wiedzę na poszczególne tematy. Na przykład, ważny i pouczający był wykład pt. „Bezpieczny senior — stop manipulacji, nie daj się oszukać”.

Miał też miejsce pokaz mody — 60+ z udziałem grupy „Stylowi Seniorzy”, podczas którego zaprezentowano różne kostiumy, sukienki i najnowsze style XXI w. Świetnie wystąpił także zespól pieśni słowiańskiej „Prasłowianki”.

Uczestnicy mogli także doświadczyć „Śmiechoterapii” — przedsięwzięcia budującego i leczącego; a na koniec rozpoczęto naukę tańca, którą prowadził p. Marcin Sołtys.

Z okazji tej uroczystości napisałem wiersz, który pozwolono mi wyrecytować z trybuny; oto on:

Kiedyś były Juwenalia

Teraz są i Senioralia.

„Manko” ich organizuje,

co seniorom radość kuje,

bo Seniorzy się zbierają

i przyjemność dużą mają.

Odżył znowu park Jordana,

bo Seniorzy tu śpiewają,

No i tańczą tu do rana.

Piękne raźne to pomysły

Od Krakowa wszystkim przyszły.

Trzeba cenić ich, bronić i na zawsze ich ochronić,

Aby stały się tradycją wielką siłą i na amunicją.

Częstochowska Matka Święta

O Seniorach wciąż pamięta,

A Wileńska Ostrobramska Matka Boska

O Seniorów zawsze troska.

Daje zdrowie i natchnienie —

To największe nasze mienie.

A najwyższy nasz Bóg

Daje siły, aby senior działać mógł.

Dziękujemy za pomysły, niechaj płyną jak wody Wisły

Niech napełni się nimi morze, a Bóg wam zawsze pomoże.

A Pan Łukasz Salworowski

To prawdziwy jest twór Boski.

On kieruje i wciąż tworzy,

Siła leci mu z przestworzy.

Częstochowska Matka Święta

O Łukaszu niech wciąż pamięta!



Chociaż podróż była długa i uciążliwa, jednak wszyscy wrócili zdrowi, napełnieni energią i radością.

Podróż króla Władysława Jagiełły z Wilna do Krakowa do jego Jadwigi trwała ponad 14 dni, my jechaliśmy tylko 12–14 godzin. Tą sama trasą, tylko zabitą korkami. Co znaczy XXI wiek!

Prof. Ryszard Jan Kuźmo,

Rektor PUTW w Wilnie