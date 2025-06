30 maja grupa studentów polonistyki i lituanistyki Uniwersytetu Wileńskiego, pod opieką doc. dr Reginy Jakubėnas, wzięła udział w edukacyjnej wycieczce do Białegostoku i Tykocina. Celem wyprawy było przybliżenie kultury, architektury oraz bogatej historii Podlasia.

Wyjechaliśmy autokarem z Wilna kierując się do serca Podlasia – Białegostoku. Podczas długiej podróży każdy ze studentów miał za zadanie przedstawić krótki referat na temat miejsc, które planowaliśmy zwiedzić. To intelektualne urozmaicenie nie tylko wzbogaciło naszą wiedzę, ale też sprawiło, że czas w drodze upłynął szybciej i bardziej owocnie.

Po przyjeździe do miasta mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na spacer po starówce oraz na degustację dań kuchni regionalnej. Naszą pierwszą atrakcją był pałac Branickich, w którym obecnie mieści się siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Znajduje się tu biblioteka oraz Aula magna. W barokowym pałacu mieści się także Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. gabinet anatomiczny, gdzie w szklanych słojach w formalinie są przechowywane organy ludzkie oraz gabinet dentystyczny, który pozwala porównać rozwój stomatologii na przestrzeni wieków. Dzięki przewodnikowi poznaliśmy także dawne metody wytwarzania leków, szczególnie na bazie ziół, a także etapy ich produkcji.

Do pałacu przylega barokowy ogród pochodzący z XVIII w., który zachwyca bujną zielenią oraz artystycznymi rzeźbami, tworząc przyjemne miejsce na spacer i odpoczynek.

Wycieczka pozwoliła bliżej poznać historię, kulturę i architekturę Podlasia

| Fot. Daniel Daukszewicz

Po zwiedzaniu pałacu Branickich udaliśmy się do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia zachwyca przede wszystkim swoją monumentalnością, pięknymi witrażami, bogato zdobionymi ołtarzami oraz dwoma wysokimi wieżami. Neogotycka katedra została zaprojektowana przez Józefa Piusa Dziekańskiego, a jej projekt wzbudził uznanie nawet w prasie wileńskiej. W jednym z tygodników ukazujących się w dwudziestoleciu międzywojennym napisano:

„Kościół białostocki nie jest jeszcze wykończony, ale to, co już zrobiono, jest tak piękne, gustowne i stylowe, że warto odwiedzić Białystok tylko po to, by zobaczyć tę wspaniałą świątynię”.

Warto również dodać, że w archikatedrze białostockiej znajduje się ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej z umieszczoną w nim kopią słynnego obrazu z Ostrej Bramy namalowaną przez wileńską malarkę Łucję Bałzukiewiczównę.

Po zapoznaniu się z bogactwem zabytków i atmosferą Białegostoku, ruszyliśmy dalej w drogę – do Tykocina, miasta o wyjątkowym historycznym charakterze. Tam czekały na nas kolejne fascynujące miejsca, które pozwoliły jeszcze głębiej poznać wielokulturowe dziedzictwo Podlasia.

W Tykocinie zwiedziliśmy synagogę, w której obecnie znajduje się oddział Muzeum Podlaskiego. Dzięki pani przewodnik poznaliśmy szczegóły dotyczące funkcjonowania synagog, przebiegu nabożeństw oraz symbolikę wystroju i poszczególnych elementów używanych podczas obrzędów religijnych. W części muzealnej mieliśmy okazję bliżej poznać judaizm oraz historię samego miasteczka. Dowiedzieliśmy się, że Tykocin dawniej był podzielony niewielką rzeczką na dwie części – żydowską i polską. Niestety, podczas okupacji niemieckiej holokaust pochłonął około dwóch tysięcy Żydów, co stanowiło połowę społeczności miasteczka.

Studenci z Wilna w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku

| Fot. Daniel Daukszewicz

Po zwiedzaniu synagogi udaliśmy się do części poświęconej historii Tykocina. Poznaliśmy dzieje miasta od czasów jego założenia. Mieliśmy także okazję zobaczyć obrazy Zygmunta Bujnowskiego – malarza, który czerpał natchnienie właśnie z tego miejsca. Jego dzieła charakteryzują się ekspresyjnym sposobem przedstawiania chmur oraz jaskrawą kolorystyką, co wielu krytyków wiąże z niestabilnością emocjonalną artysty, będącą skutkiem jego doświadczeń wojennych.

Po zapoznaniu się z historią miasteczka, przeszliśmy na jego rynek, gdzie zwiedziliśmy Kościół Świętej Trójcy. Świątynia zachwyca swoim barokowym stylem oraz bogatym wystrojem, w tym wyjątkowymi obrazami, które przyciągają uwagę zwiedzających. Warto dodać, że w Tykocinie znajduje się także pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego – drugi najstarszy pomnik świecki po Kolumnie Zygmunta III w Warszawie. Studenci byli zachwyceni tym niewielkim miasteczkiem, które kryje w sobie tak różnorodną i bogatą historię.

Po pełnym wrażeń dniu spędzonym na zwiedzaniu zarówno Białegostoku, jak i Tykocina, nadszedł czas na refleksję i podsumowanie zdobytych doświadczeń oraz wiedzy o historii i kulturze regionu Podlasia.

Nasza wycieczka do Białegostoku i Tykocina była bardzo wartościowym doświadczeniem, które pozwoliło nam bliżej poznać historię, kulturę i architekturę Podlasia. Zwiedzanie pałacu Branickich i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku odkryło przed nami ciekawe fakty z historii medycyny i barokowego dziedzictwa, a Katedra Wniebowzięcia NMP zachwyciła monumentalnym stylem i bogatym wystrojem. Żydowskie dziedzictwo, muzeum w Tykocinie, oraz barokowy Kościół Świętej Trójcy zrobiły na nas duże wrażenie i pokazały, jak bogata i różnorodna jest historia Podlasia.

Wyjazd edukacyjny mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, za co składamy serdeczne podziękowania Ambasadzie RP oraz osobiście Pani Konsul Jolancie Wiśnioch.

Daniel Daukszewicz