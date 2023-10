Mer Duchniewicz wetuje decyzję rady

Miesiąc temu rada zatwierdziła zainicjowaną przez mera R. Duchniewicza propozycję rekompensaty finansowej na dzieci zamieszkujące rejon, a uczęszczające do niepublicznych placówek oświatowych prowadzących programy wychowania przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego. Jednak w miniony poniedziałek przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (ZWPL-ZChR), którzy mają większość w radzie, w ostatecznym głosowaniu zdecydowali o niemal pięciokrotnym obniżeniu rekompensaty – do 25 euro.

„Rekompensata w wysokości 120 euro była jednym z wielu działań, które zaplanowaliśmy, aby poprawić i rozszerzyć dostępność usług edukacyjnych na terenie rejonu wileńskiego. Dzięki tej kwocie chcieliśmy zachować konkurencyjność w stosunku do obowiązującej rekompensaty w Wilnie, gdzie rodzice deklarują miejsce zamieszkania, gdyż nie mogą otrzymać miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka u nas. Obliczyliśmy, że 120 euro będzie kwotą efektywną – odciążyłoby to rodziców naszego rejonu, budżet gminy zwiększyłby się dzięki zebranej większej części kwoty podatku” – podkreśla R. Duchniewicz.

Zdaniem mera ważne jest, aby przyznanie ustalonej rekompensaty rodzicom (opiekunom) dziecka miało bezpośredni wpływ na interes dzieci, tj. na możliwość uczęszczania do przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego.

Zdaniem mera Duchniewicza zaproponowana przez radnych rekompensata w wysokości 25 euro ma charakter jedynie deklaratywny, obiektywnie jest niezgodna ze zwiększeniem dostępności usług edukacyjnych, jest nieefektywna i nieuzasadniona ekonomicznie i tak naprawdę nie rozwiązuje problemu.

Ponadto rada głosowała za tym, aby rekompensata w wysokości 25 euro przysługiwała wyłącznie placówkom oświatowym działającym na terenie samorządu rejonu wileńskiego. Zdaniem mera przepis ten dyskryminuje dzieci i ogranicza ich prawa. Sugeruje przyznanie rekompensaty, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola także na terenie innego samorządu.

„Doceniamy instytucje działające na terenie naszego rejonu, wszystkie przyczyniają się do dobrobytu rejonu i lepszej jakości życia mieszkańców. Instytucje muszą jednak zadbać o to, aby przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę dobro dzieci z naszego rejonu, aby w takim przypadku uniemożliwić dzieciom korzystanie z tej samej usługi – edukacji przedszkolnej lub edukacji wczesnoszkolnej – na równych warunkach. Tak nie tylko ogranicza się prawo dziecka do uczęszczania do wybranej placówki oświatowej, ale także narusza uzasadnione interesy dziecka w zakresie korzystania z gwarantowanych przez prawo usług edukacyjnych i szkoleniowych. Najważniejsze, że dzieci z naszego rejonu mają realną szansę uczęszczania do przedszkola” – podkreśla w uzasadnieniu mer Robert Duchniewicz.

Według danych Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego na 7 września 2023 r. aż 610 dzieci w rejonie wileńskim nie zostało objętych programami wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego. Wśród nich jest 165 dzieci, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w Samorządzie Rejonu Wileńskiego i 445 dzieci, których faktycznym miejscem zamieszkania jest Samorząd Rejonu Wileńskiego, lecz deklarowanym miejscem zamieszkania nie jest Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 41 (119) 14-20/10/2023