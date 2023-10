Zapytaliśmy kilka osób napotkanych na ulicy, jak obecna sytuacja wpływa na ich samopoczucie. Specjaliści Instytutu Higieny opracowali zalecenia, jak zachowywać się w sytuacjach stresowych.

Czytaj więcej: Przytulanie zmniejsza poziom stresu

Codzienny niepokój

— Zbliża się koniec świata. Wszędzie tylko słychać: wojna, wojna, wojna. Ja to już mam prawie 80 lat, przeżyłam swoje. Szkoda tych niewinnych dzieci, tego, co je czeka. Chociaż u nas jeszcze wojny nie ma, to i tak wśród ludzi nie ma tego współczucia, a tylko nienawiść — mówi 78-letnia Stanisława.

31-letnia Agata, mama 5-letniej Amelki i 9-letniego Sebastiana mówi, że żyje w ciągłym stresie, ponieważ bardzo boi się wojny, i obawia się o dzieci.

— Czuję się okropnie. Nawet nie wiem, dlaczego, ale wojna na Ukrainie bardzo na mnie wpłynęła; podczas pierwszych miesięcy nie odchodziłam od telewizora. A teraz, gdy zaczęła się wojna w Izraelu i pojawiły się groźby o podłożonych bombach, to ta sytuacja zupełnie mnie dobiła. Odprowadzam dzieci do szkoły i myślę, czy wrócą. Znajomi mówią, że przesadzam, że tylko wywołuję panikę. Ale gdzie gwarancja? Przecież w to, że na Ukrainie będzie wojna, też nikt nie wierzył — mówi zaniepokojona mama dwójki dzieci.

Tymczasem napotkana na mieście młodzież do całej tej sytuacji odnosi się spokojnie.

— Oczywiście, że rozmawiamy na temat wojny, bomb, ale życie przecież nie stoi w miejscu. Rozumiemy, że jest niebezpiecznie, ale to nie powód, żeby teraz wariować i siedzieć w czterech ścianach. Kiedy w szkole była ewakuacja, to wśród uczniów nie było paniki, dla nas to była atrakcja, bo nikt w to nie wierzył. Natomiast nauczyciele, a zwłaszcza rodzice, którzy przybiegli do szkoły, panikowali — opowiada młodzież z II klasy gimnazjalnej.

Czytaj więcej: „Maluchy były wystraszone”. Ewakuowano również „Ruszczyca” w Rudominie

Porady specjalistów

W nadesłanym komunikacie prasowym z Instytutu Higieny napisano, że w stresującej sytuacji normalne jest odczuwanie szeregu sprzecznych emocji ze względu na niestabilność. Należy starać się niespokojne myśli odrzucać od siebie i skupiać uwagę na tym, co robimy w danej chwili.

Bardzo ważne w stresowych sytuacjach jest zadbanie o swoje potrzeby fizjologiczne. Należy nie zapominać, by pić wystarczającą ilość wody, unikać napojów tonizujących i alkoholu. Nie zapominać o regularnych posiłkach. Jeśli to możliwe, więcej czasu warto spędzać w ciepłym komfortowym miejscu, przebywać w otoczeniu zapewniającym poczucie bezpieczeństwa. Starać się utrzymać normalny tryb odpoczynku i snu.

„W stresowych sytuacjach przypomnij sobie, co zwykle cię uspokaja np. o kojącej muzyce, rozmowie, medytacji, głębokim oddychaniu i innych sposobach, które pomagają ci się uspokoić” — radzą specjaliści. Należy o swoich uczuciach porozmawiać z bliskimi, zadzwonić do nich, zapewnić ich, że jesteś bezpieczny i upewnić się, że oni są bezpieczni. Gdy stresująca sytuacja minie, jak najszybciej należy wrócić do normalnego trybu życia.

Należy się skupić na oddechu: licząc do czterech, wdychać rytmicznie i głęboko powietrze przez brzuch i licząc do czterech, wydychać powietrze.

„Aby odzyskać równowagę, skup się na doznaniach zmysłowych: poczuj różne zapachy i nazwij je, dotknij różnych powierzchni, aby poczuć różnicę, rozejrzyj się wokół i zauważ szczegóły w swoim otoczeniu. Ogranicz czas spędzany na śledzeniu wiadomości w telewizji i mediach, ponieważ ciągłe śledzenie wiadomości w telewizji i mediach społecznościowych może zwiększać stres. Zadzwoń na infolinię oferującą bezpłatne wsparcie emocjonalne” — radzą specjaliści.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Jak utrzymać dobre samopoczucie psychiczne i emocjonalne?