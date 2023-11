Eksperci twierdzą, że cyfrowe dziedzictwo nie powinno zostać zapomniane i powinno się o nie odpowiednio zadbać.

— Pytanie o to, co robić z kontem na portalu społecznościowym zmarłej osoby, z każdym rokiem staje się coraz bardziej aktualne. Bardzo ważne jest to, by odpowiednio zadbać o te konta po śmierci bliskiej osoby. Dla wielu informacje umieszczone w sieci są bardzo ważne i chcieliby oni, żeby po śmierci odpowiednio o nie zadbać — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ekspert ds. mediów społecznościowych Antanas Toliušis.

Zadbać odpowiedzialnie

Nie ma jednego właściwego sposobu dbania o konta w mediach społecznościowych po śmierci bliskiej osoby, ale platformy oferują kilka opcji. Wiele z nich zaleca bliskim trzy opcje — usunięcie konta, pozostawienie go w niezmienionej formie lub oznaczenie go jako konta pamięci.

— Niektórzy piszą w testamencie, jak chcą, żeby po śmierci zadbano o ich konta w mediach społecznościowych. Inni po prostu mówią bliskim o tym, jak wyobrażają sobie rozwiązanie tego problemu. Jeżeli postanowimy usunąć konto zmarłego, należy pamiętać, że wszystkie informacje i zdjęcia zostaną usunięte nie tylko z profilu osoby zmarłej, ale także z kont osób, do których zmarły wysyłał zdjęcia. Dlatego bardzo ważne jest, by zachować się w tej sprawie odpowiedzialnie — Antanas Toliušis.

Decyzja krewnych

Andrius Archangelskis, ekspert spółki telekomunikacyjnej Bitė Lietuva, w komunikacie prasowym zaznaczył, że los konta zmarłego zależy od decyzji jego krewnych. Całkowite usunięcie konta oznacza, że nie można go znaleźć w Internecie, a tym samym stare wiadomości, zdjęcia i zapisy nie mogą być przez nikogo przeglądane.

Innym sposobem jest pozostawienie otwartego konta. Pozwoli to zachować wszystkie przesłane zdjęcia, nagrania i inne aktywności. Tym, którzy chcą zachować zdjęcia i posty udostępniane w sieciach społecznościowych, sugeruje się założenie konta pamięci. W takim przypadku na platformach takich jak Facebook i Instagram, obok konta zmarłego pojawia się specjalna notatka wskazująca, że dana osoba nie żyje.

„Niektóre sieci społecznościowe, takie jak TikTok, nie pozwalają na utworzenie strony pamięci, więc może być konieczne usunięcie lub pozostawienie konta otwartego. Zazwyczaj nie znamy haseł, za pomocą których osoba zmarła łączyła się ze swoim kontem lub korzystała z maila. Niestety, firmy zajmujące się sieciami społecznościowymi nie mogą ujawnić tych informacji nawet po śmierci, ale pozwalają na ograniczoną kontrolę nad kontami” — zaznaczył ekspert.

Uzyskanie dostępu do kont zmarłego

Andrius Archangelskis radzi, by w celu uzyskania dostępu do kont zmarłego na Instagramie i Facebooku wypełnić specjalne formularze z prośbą o podanie linków i nazwy konta zmarłego; należy także udostępnić akt zgonu, a także wybrać, jakie działania mają zostać podjęte — usunięcie konta, pozostawienie go otwartym lub utworzenie strony pamięci.

Specjalne formularze można znaleźć, klikając odpowiednie linki na Facebooku i Instagramie.

„Aby usunąć lub aktywować konto TikTok zmarłej osoby, należy skontaktować się z firmą a także wypełnić specjalny formularz. Później, podobnie jak na platformach Meta, może być konieczne podanie następujących informacji: numeru referencyjnego konta osoby zmarłej, dokumentu zgonu i związku ze zmarłym. Podobny wniosek o usunięcie konta można również złożyć na platformie ” — wyjaśnia Archangelskis.

Czytaj więcej: Zero tolerancji dla szkodliwych treści w internecie