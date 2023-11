Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się na jednej z najważniejszych w historii polskiego teatru scen teatralnych – w Teatrze na Pohulance, czyli obecnie Wileńskim Teatrze Starym. Przez lata otwarcia festiwalu dokonywała zmarła w czerwcu tego roku Barbara Borys-Damięcka, senator RP i przyjaciółka polskiego teatru na Litwie. Podczas otwarcia jej pamięć uczczono minutą ciszy, zaś symbolicznym dzwonkiem na otwarcie zadzwoniła cała grupa gości.

Jak zwykle otwarcie festiwalu nastąpiło na dźwięk dzwonka, którym tym razem wspólnie zadzwonili przyjaciele i goście Polskiego Teatru „Studio”

| Fot. Ričardas Grigas

Tegoroczne święto przypada na czas wyjątkowy, jakim jest dla Polaków dzień 11 listopada. Uczestnicy festiwalu mieli okazję wziąć udział w uroczystościach na Rossie, przy Mauzoleum „Matka i Serce Syna”, co było niemałym wydarzeniem.

| Fot. Ričardas Grigas

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” ma już długą tradycję i cieszy się renomą, o czym świadczą liczba zgłoszeń ze strony teatrów i zainteresowanie widowni. W tym roku na Wileńszczyźnie wystąpili artyści z: USA, Anglii, Szkocji, Czech, Ukrainy, Niemiec, Litwy i Polski. Festiwal odbywa się aż w sześciu lokalizacjach, nie tylko w Wilnie, lecz także w rejonie wileńskim, w Rudominie, Zujunach i Trokach.

Spektaklem otwierającym festiwal była „Noc Helvera” według Ingmara Villqista w reżyserii Jonasa Vaitkusa, w którym wystąpili Agnieszka Rawdo i Edward Kiejzik | Fot. Ričardas Grigas

W festiwalowej ofercie znalazło się wiele spektakli dla dorosłych i dla dzieci, a także koncerty, warsztaty czy wystawy.

– Oczywiście, najważniejsze są spektakle teatralne, to one są sercem festiwalu i nadają mu charakter, ale z perspektywy uczestników ważna jest również możliwość spotkania, rozmowy, dzielenia się doświadczeniem i uwagami. Od kilku lat udaje nam się organizować wieczorne koncerty czy wieczory poetyckie, które są nie tylko ciekawą propozycją kulturalną, lecz także otwierają możliwość pozostania na dłuższe rozmowy i nasi goście bardzo często z tego korzystają. To ogromne ubogacenie dla nas wszystkich, choć też niemały wysiłek organizacyjny – mówi Lila Kiejzik, dyrektorka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oraz pomysłodawczyni i dyrektorka festiwalu.

| Fot. Ričardas Grigas

Znaczenie przestrzeni wymiany doświadczeń podkreślają aktorzy. – Bardzo czekamy na te festiwale. Ważne jest nie tylko oglądanie spektakli, lecz także rozmowy z tymi, którzy mają podobną pasję, ale realizują ją trochę inaczej niż my. Ja w tym roku opiekuję się Polskim Teatrem Ludowym ze Lwowa; to teatr o bardzo długiej tradycji, z ogromnym doświadczeniem i cieszę się, że mogę mu towarzyszyć na Wileńszczyźnie – mówi Sabina Lachowicz, aktorka Polskiego Teatru „Studio”.

9 listopada w kawiarni Sakwa, tuż przed koncertem, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego RP Wanda Zwinogrodzka wręczyła odznaczenia. Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała Lila Kiejzik, natomiast brązowy – Edward Kiejzik, a odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” aktorka Alina Masztaler i pianistka Jurgita Umaraitė

| Fot. Ričardas Grigas

Ważnym wydarzeniem było otwarcie wystawy krakowskich akwarelistów w Galerii Fojė w Trokach, która właśnie rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji – w budynku zabytkowej plebanii tuż obok trockiej bazyliki.

– Wiążemy z tą galerią ogromne nadzieje. Chcemy, by była to przestrzeń dla artystów plastyków, ale również dla polskiego słowa. Mamy nadzieję, że już niedługo we współpracy z galerią zaprosimy do Trok na wieczór poezji czy kameralny spektakl – powiedział Edward Kiejzik.

Festiwalowi po raz drugi towarzyszy zjazd Unii Teatrów Polskich poza Polską, której powstanie zainicjowała Fundacja „Pomysłodalnia”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Patronat honorowy Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego RP prof. Piotra Glińskiego.

Patronat honorowy JE Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora RP na Litwie Konstantego Radziwiłła.

Organizator: Polski Teatr „Studio” w Wilnie. Współorganizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, TVP Wilno.

Sponsorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, TVP Wilno, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, restauracja Sakwa, Orlen Lietuva, Arvitra, UAB „Rational Market Solution”.

Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Galeria Fojė, Fundacja „Pomysłodalnia”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, Centrum Kultury w Nowej Wilejce, Centrum Kultury w Solecznikach, Gimnazjum w Zujunach, Muzeum Historyczne w Trokach, Adamos.

| Fot. Ričardas Grigas

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (133) 18-24/11/2023