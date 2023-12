Wyróżnienie związane z PSML-em

Stypendium wyróżnia naukowców i lekarzy, którzy przyczyniają się do polepszania dobrobytu pacjentów onkologicznych. Jest to inicjatywa ściśle związana z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie — to stowarzyszenie m.in. organizuje sponsorów. W tym roku nagrodzeni zostali Greta Butkienė (Jarockytė) i Algirdas Žalimas.

Ta nagroda to wyróżnienie za umiejętność połączenia pracy naukowej z pracą w klinice — czy badania mają przełożenie na pracę kliniczną lekarzy i dobrobyt pacjenta. Zgodnie z tradycją, jedno ze stypendium otrzymuje lekarz, a drugie „czysty” naukowiec; Jarockytė jest naukowczynią w tej edycji.

Zapytaliśmy sekretarza PSML-u, Jana Kraśkę, o przebieg gali.

— Na początku gali było przemówienie nowego dyrektora Valdasa Pečeliūnasa, mówił o Pelczarze, imię i nazwisko „Kazimierz Pelczar” wymawiał po polsku, nie „Kazimieras Pelčaras”. Zauważyłem to nie tylko ja, tak sądzę. Myślę, że to jest bardzo miły gest, dotychczas zazwyczaj mówiono po litewsku — zauważa nasz rozmówca.

— Myślę, że jest to wróżba dobrej współpracy dyrekcji z naszym stowarzyszeniem. Z dyrektorem spotykaliśmy się już — i ja jako sekretarz, i pani Halina Mikszo jako wiceprezes, choć znamy się dwa tylko tygodnie i dyrektor dopiero ustala politykę — ale takie ukierunkowanie na lekarzy, naukowców i dbałość o niuanse zapowiada owocną współpracę — liczy Kraśko.

Zauważył ponadto, że jest to nagroda ściśle związana z polskim stowarzyszeniem, które m.in. znalazło sponsorów — Orlen Lietuva i Polfa Tarchomin.

— Nagroda przyznawana jest od sześciu lat. To inicjatywa łączona PSML i Narodowego Instytutu Raka, sponsorów organizujemy my. Instytut gości galę, stypendystami są jego pracownicy, w tym roku były rozmowy o tym z personelem instytutu, żeby być może rozszerzyć to stypendium poza naszą instytucję — zapowiada sekretarz stowarzyszenia.

Międzynarodowe inicjatywy polskich medyków

Jan Kraśko jest sekretarzem stowarzyszenia od października, od wyborów nowego zarządu, o czym pisaliśmy niedawno. Zapytaliśmy o jego wizję dalszego rozwoju organizacji.

— Jako sekretarz zdecydowałem się iść do zarządu razem z Eleonorą Kvaščevičienė, bo jest ukierunkowana na młode osoby, widzi tu zasoby energii i intelektualne, chcemy skupić młodych wokół projektów organizacji. Teraz jesteśmy główną organizacją, która organizuje Światowy Zjazd Lekarzy Polskich oraz Kongres Polonii Medycznej w Krakowie we wrześniu. Nasza grupa młodzieżowa jest odpowiedzialna za organizację 1/6 całego kongresu, tworzymy sesję naukową przez młodych dla młodych — podkreśla.

— Zjazd ten współorganizujemy jako część Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, wraz ze Szwecją, Niemcami i Izbą Lekarską w Krakowie. Silnie zaangażowana jest właśnie Litwa i USA, z czego sesję młodzieżową organizuje 7 działaczy naszego stowarzyszenia, 2 działaczy z Niemiec, jedna z USA i jedna ze Szwecji — dodaje rozmówca.

