Delegacja z Polski w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Delegacji przewodniczyli minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Rady Fundacji oraz Anna Sochańska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przy MSZ Polski.

Przedstawienie środowiska

Gości przyjął prezes wydawnictwa Zygmunt Klonowski, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz. Wizytujący zapoznali się krótko z historią polskiego dziennika na Litwie oraz — z nie tylko samej gazety — ale przede wszystkim środowiska polskich dziennikarzy na Litwie.

Przede wszystkim jednak uwaga gości skupiła się na innowacyjności i interaktywności nowoczesnej redakcji. Wskazano innowacyjność jako ten element, który polską gazetę na Litwie ratował. To m.in. wprowadzenie fotografii cyfrowej nim zdecydowały się na to litewskie redakcje, to wprowadzenie druku cyfrowego. „Kurier Wileński” również uruchomił jeden z pierwszych portali na Litwie, nie tylko wśród mediów polskojęzycznych.

„»Kurier« zawsze dawał sobie radę, ponieważ był i jest innowacyjny. Wydawałoby się, że powinniśmy byli pierwsi się zamknąć, że utrzymają się na rynku medialnym tylko grube ryby. Ale właśnie wielka elastyczność i innowacyjność była dla nas ratunkiem. I tak naprawdę jedynym logicznym wyjściem. Dziś »Kurier« jest jedynym ogólnokrajowym dziennikiem na Litwie, w tym również wśród mediów litewskojęzycznych” — komentował wprowadzanie nowych rozwiązań w redakcji Zygmunt Klonowski.

Transformacja cyfrowa

Goście zapoznali się z procesem oraz skutkami transformacji cyfrowej, na tory której redakcja wkroczyła w roku 2020 i od tamtego czasu realizuje wcześniej na podstawie audytów wskazane strategie. Poznali nie tylko kulisy merytoryczne pracy redakcyjnej — operowanie słowem, informacją i praca ze źródłami — ale także te techniczne niuanse, jak algorytmy tekstu, programowanie dla opracowywania informacji, archiwizacja baz danych, indeksacja archiwów cyfrowych.

„Nasz największy skarb to zespół. Zespół, który ma doświadczenie, funkcjonuje właściwie w trójjęzycznym świecie, co jest wymagające, to są wysokie kompetencje” — zaznaczył Robert Mickiewicz.

Wizytujący redakcję podczas prezentowania technologii mieli przed sobą także owoc mariażu klasycznej żmudnej orki dziennikarskiej z nowymi sposobami pracy — wydrukowane egzemplarze „Kuriera Wileńskiego”. Delegaci otrzymali także wydania specjalne dziennika — m.in. te wydane na 70-lecie operacji „Ostra Brama” — oraz dokumenty przedstawiające szczegółowe plany redakcji na lata 2023-2024.

Miało miejsce także oprowadzenie po drukarni

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Gazeta od planu po druk i kolportaż

Miało miejsce także oprowadzenie po drukarni. Zobaczyć można było maszyny od cięcia papieru po maszyny składające. Ta ostatnia w ramach demonstracji złożyła ostałe z dnia poprzedniego „pary” (czyli egzemplarze z czterema pasującymi do siebie stronami, które po złożeniu układają się wg odpowiedniej kolejności). W efekcie goście otrzymali świeże numery prosto z maszyny — choć z jeszcze nieokrojonymi przez gilotynę zbędnymi krawędziami. Spotkanie przebiegło w konstruktywnej i serdecznej atmosferze.

