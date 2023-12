W Niemenczynie otwarto park disc golfa 

Obecny na otwarciu mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się, że w Niemenczynie pojawiło się kolejne świetne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla mieszkańców.

Utworzenie disc golf parku sfinansowało starostwo miasta Niemenczyn. W uporządkowanie działki i pozyskanie sprzętu zainwestowano około 10 tys. euro. Na terenie obiektu urządzono 9-torowy plac disc golfa, na którym wolny czas będą mogli spędzić przedstawiciele wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych do najstarszych. Sport ten pojawił się na Litwie około 20 lat temu i obecnie jest niezwykle popularny.

Po otwarciu goście zostali zaproszeni do gry w disc golfa. Wkrótce w parku w Niemenczynie odbędą się pierwsze zawody. Disc golf to gra sportowa na świeżym powietrzu, bardzo podobna do tradycyjnego golfa, z tą różnicą, że w disc golfie wykorzystuje się latające golfowe dyski. Dysk jest rzucany z punktu startu do specjalnego kosza. Celem gry jest wrzucenie dysku do kosza po wykonaniu jak najmniejszej liczby rzutów.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 48 (139) 02-08/12/2023