O tym można było się dowiedzieć na specjalnych szkoleniach zorganizowanych przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, które się odbyły w ubiegłym tygodniu w Wilnie. W szkoleniach wzięło udział 27 osób. Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Podczas szkoleń między innymi były poruszane tematy: jak zarządzać projektami, jaką formę prawną działalności wybrać, jak budować swoją własną markę, czy robić to w pojedynkę, czy też zatrudniać pracowników oraz jakie IT narzędzia pomagają w prowadzeniu biznesu. Swoim doświadczeniem podzielili się członkowie „Korony” oraz inne osoby aktywnie działające na rynku litewskim.

„Rób to, co kochasz”

Po słowie wstępnym prezesa FPP „Korona” Pawła Giliauskasa, współwłaściciela firmy meblarskiej MB Gilbra, który podziękował wszystkim zebranym oraz życzył produktywnej pracy, o subtelnościach natury prawnej opowiedziała adwokat Renata Rynkiewicziutie-Jancziauskienie, praktykująca pani mecenas, która w dziedzinie prawa pracuje ponad 20 lat.

„Jeśli chcecie realizować swoje marzenia, musicie robić to, co kochacie” — przekonywała. Forma prawna działalności gospodarczej ma duże znaczenie dla prowadzenia firmy.

„Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką cywilną z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółdzielnią, wpływa na sposób opodatkowania, wysokość składek, a także na kwestie odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Dlatego, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności dla swego przyszłego biznesu” — mówiła pani mecenas.

Podstawowe kroki

Następnie swoim doświadczeniem z zarządzania dużymi projektami podzieliła się Elżbieta Tolokonikova — wiceprezes FPP „Korona”, na co dzień pracująca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Metal4Design.

„Kiedy mamy do wykonania jakieś duże zadanie, należy je podzielić na mniejsze części, dokonać tak zwanej »dekompozycji« i wtedy będzie nam o wiele łatwiej to zrealizować. Planowanie, analizowanie oraz realizowanie — to podstawowe kroki, które należy ciągle wykonywać” — przekonywała pani Elżbieta.

Komunikacja i stosowanie sztucznej inteligencji

Paweł Giliauskas opowiedział tymczasem o swoich początkach na drodze do biznesu i przypomniał, że komunikacja jest jednym z podstawowych wyzwań, jak w firmie, tak i w życiu prywatnym. „Tam, gdzie są już dwie osoby, zdarzają się błędy w komunikacji, ponieważ ludzie mają różne doświadczenia. Ważne, żeby się zatrzymać, przeanalizować, co robimy dobrze, a co trzeba poprawić” — opowiadał.

„Mimo iż czas w naszej pracy jest dla nas bardzo cenny, raz w tygodniu zatrzymujemy produkcję i wszyscy razem analizujemy efektywność naszych działań. W ten sposób staramy się ciągle doskonalić procesy, uczymy się na własnych błędach” — dodał.

Na szkoleniach zademonstrował też praktyczne zastosowanie dostępnej sztucznej inteligencji, która może pomóc tak w pierwszych krokach związanych z zakładaniem nowego biznesu, jak i wtedy, gdy szukamy dostępnego narzędzia IT do efektywnego zarządzania zadaniami, planowaniu i współpracy w zespole. Krótko też przedstawił jedno z nich — Trello.

„Tam, gdzie dwie głowy, zdarzają się błędy w komunikacji”. Więc temat komunikacji również wzięto na tapet

| Fot. organizatorzy

„Świat należy do odważnych”

Litwa oferuje różne formy prawne dla przedsiębiorstw, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mała spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka użyteczności publicznej. O różnicach, zaletach i wadach każdej z nich z przykładami, cyframi opowiedziały Regina Laurinavičienė i Lilia Jonaitienė, siostry, prowadzące firmę księgową UAB Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras.

Tymczasem Waldemar Chorościn, który na co dzień zajmuje się poszukiwaniem pracowników, zachęcał młodych przedsiębiorców do spróbowania.

„Nie czekajcie, aż swój pomysł na biznes doprowadzicie do perfekcji, jak najszybciej spróbujcie. Świat należy do odważnych. Im szybciej zaczniecie, tym szybciej się przekonacie, co działa, a co nie. Ważne, żeby na początku działać w dziedzinie, na której się zna” — powiedział.

Na zakończenie pierwszej części szkoleń Wiktoria Borowikowa, właścicielka kilku marek z branży kosmetycznej opowiedziała swoją własną historię. Sama przez dłuższy czas pracowała jako stylistka, a później postanowiła stworzyć swoją markę. Obecnie na rynku funkcjonują Victoria Boro Cosmetics, Boro Beauty House, Victoria Boro Nail Academy.

„Jest dość spore grono stałych klientek, które cenią jakość, ponieważ naszym głównym atutem jest właśnie jakość” — kontynuowała p. Wiktoria.

Indywidualne spotkania

W drugiej części szkoleń można było indywidualnie spotkać się z prelegentami i omówić konkretne pomysły, zasięgnąć rady. Taka forma indywidualnych konsultacji się sprawdziła, gdyż uczestnik otrzymał odpowiedzi na pytania, z którymi przyszedł. Pomoże to mu podjąć bardziej odpowiednią decyzję w procesie zakładania swojej działalności.

Jak podsumował jeden z uczestników szkoleń: „Było bardzo ciekawie i pożytecznie, ponieważ najlepiej się uczyć od praktyków”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

FPP „Korona”