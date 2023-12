22 listopada Sąd Apelacyjny wydał bezprecedensowy wyrok w sprawie korupcji politycznej związanej z koncernem MG Baltic. Raimondas Kurlianskis został skazany na 6 lat pozbawienia wolności, Eligijus Masiulis na 5,5 lat pozbawienia wolności, Vytautas Gapšys na 4,5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj więcej: Kurlianskis i Masiulis do więzienia. Bezprecedensowy wyrok ws. MG Baltic

Politycy także odpowiadają za przestępstwa korupcyjne

— Ten przypadek jest ważny dla ogółu społeczeństwa, ponieważ pokazuje, że politycy na wysokich stanowiskach również mogą zostać skazani za przestępstwa korupcyjne tak jak zwykli obywatele. Nie ma już wrażenia, że wymiar sprawiedliwości, organy ścigania są również uznawane za skorumpowane i osobom zajmującym wysokie stanowiska przestępstwa korupcyjne ujdą na sucho — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jurgis Razma.

Poziom łapówkarstwa w sektorze opieki zdrowotnej nadal spada. W 2023 r. 4 proc. populacji zgłosiło zapłacenie łapówki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (7 proc. w 2022 r.), natomiast w 2013 r. odsetek ten był pięciokrotnie wyższy — 21 proc. mieszkańców naszego kraju zgłosiło wręczenie łapówki.

— Walka z korupcją na Litwie staje się coraz bardziej skuteczna. Już dawno stworzyliśmy niezbędne instytucje: Służbę ds. Badań Specjalnych, Komisję ds. Etyki, ustawę o deklaracjach interesów i ustawę o prawie do lobbingu. Uważam, że Służba Specjalna jest bardziej skuteczna i jest w stanie zapewnić, że wszczęte przez nią dochodzenia w sprawie przestępstw korupcyjnych są skutecznie zakończone wyrokami sądowymi — podkreśla Razma.

Czytaj więcej: Sposób na korupcję w medycynie — pacjent w roli lekarza

Mniej tolerancji wobec przekupstwa

Odsetek osób tolerujących korupcję na Litwie spadł w ostatnich latach z 46 proc. w 2022 r. do 40 proc. w 2023 r., ale wskaźnik ten jest nadal powyżej średniej UE (36 proc.). Społeczeństwo stało się również bardziej nietolerancyjne wobec wszelkich form korupcji, przy czym 72 proc. populacji nie przyjmuje prezentu, przysługi lub pieniędzy za wykonanie usługi publicznej, w porównaniu z 66 proc. w 2022 r. i 44 proc. w 2013 r.

— Liczba odnotowanych przypadków korupcji na Litwie wzrosła w ostatnich latach. Nie oznacza to jednak, że ogólnie korupcja w kraju rośnie. Po prostu wszystkie instytucje pracują bardziej efektywnie. Moim zdaniem korupcja na Litwie maleje. Ci, którzy są skłonni do działań korupcyjnych, widzą, że przestępstwa te są dość skutecznie wykrywane. Ten fakt ma działanie prewencyjne. Bardzo ważne jest również to, że rośnie liczba obywateli zgłaszających przestępstwa korupcyjne. Liczba zgłoszeń do Specjalnej Służby Śledczej wzrosła z 2 000 w zeszłym roku do 5 000 w tym roku. A więc także większa aktywność obywateli pozwala na wychwytywanie przypadków przestępstw korupcyjnych — mówi Jurgis Razma.

9 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w październiku 2003 r. Data wybrana została na pamiątkę ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która weszła w życie w grudniu 2005 r.