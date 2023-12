W dawnej bibliotece getta wileńskiego powstanie muzeum Holokaustu 

Justyna Giedrojć: Jak odebrał Pan nominację do tytułu „Polak Roku”? Łukasz Kamiński: Było to dla mnie wielkim, przyjemnym zaskoczeniem, powiem szczerze. Dziękuję Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” i kapitule za tę zaszczytną nominację. Odbieram ją jako nominację nie tyle dla mnie, co dla aktywnej polskiej młodzieży na Litwie. Cieszę się, że jesteśmy dostrzegani....