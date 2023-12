„Podpisanie planu rozmieszczenia niemieckiej brygady na Litwie jest nową kartą współpracy między Litewskimi Siłami Zbrojnymi a Bundeswehrą, a także zacieśnieniem współpracy między obu krajami — zaakcentował minister Anušauskas.

Nowa strategia obrony

„Jest to strategicznie ważna decyzja, dzięki której powstaje nowa strategia obrony w naszym regionie, zaś liderowanie ministra Pistoriusa jest bardzo istotne. Podpisana umowa to też przesłanie dla państw położonych za wschodnią granicą, przede wszystkim dla Federacji Rosyjskiej, żeby nawet nie planowały tu wkraczać” — zapowiedział Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Minister Pistorius o świadczył, że Niemcy są gotowe na rozmieszczenie na stałe na Litwie brygady liczącej 5 tys. wojskowych i cywilów.

— Przede wszystkim jest to wzmocnienie sił czysto wojskowych, ponieważ mamy już na Litwie dwie brygady składające się z naszych Litewskich Sił Zbrojnych, a trzecia brygada jest tworzona. Razem będą stanowić dywizję. W przypadku rozmieszczenia niemieckiej brygady ważne jest również wsparcie polityczne. Potencjalny agresor musi liczyć się z tym, że do walki wejdzie nie tylko armia litewska, ale i również Bundeswehra. Zresztą podobnie jak i jednostki amerykańskie, które w tej chwili są na Litwie — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej.

Stworzenie infrastruktury

Pierwszym warunkiem dyslokacji niemieckiej brygady będzie stworzenie przez stronę litewską odpowiedniej infrastruktury wojskowej i socjalnej. Ze względu na długi okres rotacji wojskowych i cywilów na Litwę przyjadą także rodziny żołnierzy kontyngentu.

— Na tym polega podstawowe wyzwanie dla Litwy, że tu będą oni stacjonować stale, czyli że będą z rodzinami. Trzeba więc zapowiadane pięć tysięcy wojskowych pomnożyć przez trzy. Jest to nowe miasto wielkości Druskienik. Wojskowi niemieccy wraz z rodzinami będą rozmieszczeni w różnych miejscach, czyli jest potrzebna infrastruktura. Mówi się nie tylko o infrastrukturze czysto mieszkaniowej, ale i o szkołach, przedszkolach, o centrach rozrywki. Już sama obecność takiej liczby konsumentów, bo będą oni tutaj wydawać pieniądze, jest istotnym elementem do rozwoju gospodarki — wyjaśnia ekspert.

Artur Płokszto

Będą bronić Litwy

W przypadku wojny niemiecka brygada, jak też żołnierze amerykańscy i litewscy, będą bronić Litwy.

— Po to niemiecka brygada jest tu sprowadzana. Na tym polega istota NATO, że w razie rozpoczęcia wojny do walki stanie ten, kto będzie bliżej. Nie będzie tak, że to my zaczynamy, a oni czekają i patrzą, jak nam idzie — podkreśla Płokszto.

Dyslokowanie na stałe niemieckiej brygady na Litwie może potrwać trzy lata. Szacuje się, że wojskowi i cywile niemieckiej brygady będą przybywać stopniowo, poczynając od 2024 r. Zgodnie z planem ich dyslokacja powinna się zakończyć w 2027 r. Plan został opracowany przez wspólną grupę roboczą resortów obrony Niemiec i Litwy. Niemiecka brygada składa się z pięciu batalionów, w tym batalionów czołgów i artylerii.

Wojskowi będą stacjonować w Rukli i Rudnikach, część ich zamieszka w Wilnie i Kownie. Dodatkowo będą powstawać punkty logistyczne w innych miejscowościach na terenie kraju. Możliwość dyslokacji brygady Bundeswehry na terenie Litwy zaczęto rozważać po rozpoczęciu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

