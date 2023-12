Honorata Adamowicz: Co dla Pana znaczy nominacja do tytułu „Polaka Roku 2023”? Mirosław Szejbak: Bardzo przyjemną wiadomością dla mnie była nominacja do tytułu „Polak Roku”. W tym roku wszyscy kandydaci to osoby bardzo znane społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, oddane naszym sprawom, poświęcające cząstkę swej duszy na rzecz pielęgnowania polskości, wartości...