Od 1 stycznia wzmocniona kontrola emisji spalin

— Przeciętny samochód osobowy na Litwie emituje 160 g CO2 na kilometr, połowa wszystkich samochodów w kraju przekracza tę normę. Jednakże od 2023 r. tylko najbardziej zanieczyszczające samochody emitujące ponad 200 g CO2 na kilometr będą musiały płacić roczny podatek w wysokości ponad 100 euro, a od 2025 r. kwota ta ulegnie jeszcze podwojeniu. Celem tego podatku jest zachęcenie ludzi do zmiany najbardziej zanieczyszczających samochodów w ciągu najbliższych kilku lat. Oczekuje się, że do końca 2025 r. liczba najbardziej zanieczyszczających samochodów na Litwie spadnie o co najmniej połowę, a inni kierowcy będą również wybierać samochody, które są bardziej przyjazne dla zdrowia i środowiska oraz które są bardziej oszczędne — poinformowano „Kurier Wileński” w Departamencie Ochrony Środowiska.

Na czym będzie polegała wzmocniona kontrola pojazdów?

Wzmocnienie kontroli zanieczyszczenia pojazdów na drogach będzie polegało na nadaniu Departamentowi Ochrony Środowiska uprawnień do: zatrzymywania samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, sprawdzania zgodności emisji spalin, unieważniania świadectw przydatności do ruchu drogowego dla pojazdów niespełniających wymogów.

Uprawnienia przyznane Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu: zatrzymywanie pojazdów, sprawdzanie zgodności emisji spalin, unieważnianie dokumentów kontroli technicznej pojazdów niespełniających wymogów.

Na Litwie 50 proc. pojazdów nie przechodzi obowiązkowego badania technicznego za pierwszym razem z powodu usterek technicznych. 1 marca 2023 r. na Litwie było 1 745 738 samochodów osobowych. Szacuje się, że około 78 000 (na podstawie wyników badania zdatności do ruchu drogowego w 2022 r.) z tych pojazdów nie nadawało się do ruchu drogowego, ale były używane przez pewien czas i zanieczyszczały środowisko.

Kary za przekroczenie limitu

Protokół wykroczenia za przekroczenie limitów CO2 lub zadymienia określa kary. Za emisję zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy przekraczające określone wartości graniczne lub przez pojazdy niesprawne za eksploatację pojazdu z układem neutralizacji spalin działającym niezgodnie ze specyfikacją producenta dla osób fizycznych 100-300 euro, w przypadku recydywy 300-500 euro; dla kierowników lub innych odpowiedzialnych osób prawnych 300-500 euro, w przypadku recydywy 600-900 euro.

Oprócz pomiarów zanieczyszczenia powietrza, uwaga będzie również zwracana na płyny kapiące z pojazdów, które mogą powodować szkody dla środowiska lub zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

Protokół wykroczenia za zanieczyszczenie środowiska niebezpiecznymi chemikaliami i mieszaninami chemicznymi przewiduje grzywny: dla osób fizycznych od 60 do 120 euro, dla kierowników lub innych odpowiedzialnych osób prawnych od 150 do 300 euro, a w przypadku powtarzających się wykroczeń od 500 do 1 200 euro. W przypadku stwierdzenia, że emisja spalin pojazdu przekracza wartości graniczne lub w przypadku jakiegokolwiek wycieku płynu innego niż woda, z powodu którego może powstać szkoda dla środowiska lub zagrożenie dla innych użytkowników dróg, ważność dokumentu obowiązkowego badania technicznego zostanie anulowana.

