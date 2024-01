Prezydent podpisał zmiany w ustawach: NPD wzrośnie do 747 euro

Prezydent podpisał poprawki do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi w przyszłym roku wzrośnie kwota wolna od podatku (NPD) z 625 do 747 euro, czyli o 122 euro, co stanowi wzrost o 20 proc. Zwiększy się również NPD dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej zdolności do pracy.

„Jeśli w 2019 r. stosunek kwoty dochodu wolnego od podatku do płacy minimalnej wynosił tylko 54 proc., to w 2024 r. dochód wolny od podatku będzie wynosił już 81 proc. płacy minimalnej. Jest to de facto znaczący postęp, który nie może zostać zahamowany w przyszłości. Zmniejszenie nierówności dochodowych i poprawa sytuacji finansowej osób najniżej zarabiających należą do głównych priorytetów państwa opiekuńczego” — powiedział prezydent, podkreślając, że wzrost NPD został uzgodniony zarówno z poprzednim, jak i obecnym rządem, a ciągły wzrost NPD jest dobrym przykładem zmniejszania nierówności dochodowych.

Osoby zarabiające minimalną miesięczną płacę (MMA), ze względu na zmiany w NPD, w przyszłym roku otrzymają miesięczny dochód „do ręki” o 75,2 euro wyższy, co stanowić będzie 902,4 euro rocznie.

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z ubezpieczenia społecznego, które wyrównują warunki dla wszystkich emerytów do stwierdzenia niepełnosprawności, a osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozwolą uzyskać specjalną emeryturę dla osoby niepełnosprawnej.

Zmiany wprowadzone przez tę ustawę będą dotyczyć osób, które osiągnęły wiek emerytalny, oraz osób z najcięższymi niepełnosprawnościami (które utraciły 70 proc. lub więcej zdolności do pracy). Ta grupa emerytów i rencistów otrzyma wyższą emeryturę dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od tego, czy niepełnosprawność została nabyta przed czy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość renty dla osoby z niepełnosprawnością, która utraciła 70 proc. lub więcej swojej zdolności do pracy, będzie obliczana poprzez pomnożenie kwoty emerytury przez współczynnik, który ustawa wiąże z odpowiednim poziomem uczestnictwa (lit. dalyvumo).

Ustawa ta jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia godnego dochodu osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i występuje u nich niepełnosprawność. Przywódca kraju zachęca rząd do nieustawania i szukania możliwości zwiększenia sprawiedliwości społecznej w najbliższej przyszłości, przyznania prawa do proporcjonalnie wyższej emerytury wszystkim emerytom, którzy utracili zdolność do uczestnictwa, w tym osobom z łagodniejszą niepełnosprawnością (które utraciły mniej niż 70 proc. swojego uczestnictwa), ponieważ ci seniorzy mają również większe potrzeby ze względu na swoją niepełnosprawność.

