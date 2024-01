Nikogo nie ominął prezent

W tym świątecznym okresie nie mogło zabraknąć życzeń, które złożyli Polakom z Litwy przedstawiciel Ambasady RP w Wilnie Andrzej Dudziński, I radca-kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, oraz organizatorzy koncertu – Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Jacek Janowiak, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, oraz Krystyna Zimińska, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Na scenie wystąpili utalentowani wokaliści o charakterystycznych głosach, Anna Lasota i Marcin Januszkiewicz, którym udało się stworzyć nie tylko świąteczną atmosferę, lecz także wyjątkową więź z publicznością.

W programie koncertu znalazły się tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach, a także wyjątkowe interpretacje popularnych świątecznych przebojów. Tak jak zapewniali organizatorzy, artyści zaprosili widownię w niezapomnianą podróż przez dźwięki Bożego Narodzenia, tworząc atmosferę pełną ciepła, radości i magii świąt.

Wokalistom podczas koncertu towarzyszyła założona przez młodego muzyka, pochodzącego z Niemenczyna, Orkiestra Rafała Jackiewicza, która choć powstała dosyć niedawno, dała się już poznać z profesjonalizmu i pasji do muzyki. Specjalnie stworzone na potrzeby koncertu aranżacje zapewniły niepowtarzalną atmosferę, podkreślając bogactwo brzmień i emocji świątecznych.

– Te aranżacje powstawały w ostatnich dniach i stworzyli je muzycy uczestniczący w koncercie, w tym również ja. Muszę przyznać, że pierwszy raz miałem tak pracowite Boże Narodzenie, bo do końca było co robić, ale widzę, że było warto, bo zarówno dla widowni, jak i dla muzyków było to bardzo udane wydarzenie – powiedział Rafał Jackiewicz.

Koncert przeplatany był recytacjami poezji ks. Jana Twardowskiego, która – jak zauważył prowadzący wydarzenie Łukasz Kamiński – „trafia zarówno do dzieci, jak i do dorosłych”.

Koncert kolęd i pastorałek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie spotkał się z niezwykle życzliwym przyjęciem widowni. Niemała sala koncertowa DKP okazała się zdecydowanie zbyt ciasna. Widząc niemalejący napływ widowni, organizatorzy donieśli dodatkową liczbę krzeseł, zajęte zostały również niemal wszystkie miejsca stojące.

W świątecznym okresie nie mogło zabraknąć wizyty Świętego Mikołaja. Koncert zainaugurował akcję „Mikołajkowa paczka – Litwa”. Tuż przez koncertem prezenty otrzymały polskie dzieci z Wilna, a jak zapowiedział Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, paczki w okresie świątecznym trafią również do innych miejsc, gdzie działają polskie szkoły i polskie organizacje.

– Dotrzemy z prezentami na Łotwę, na Ukrainę, mamy też nadzieję, że uda nam się przekazać prezenty również uczniom polskich szkół z Białorusi. To wyjątkowy czas i chcemy, by wszystkie dzieci miały powody do radości – powiedział Mikołaj Falkowski.

Koncert został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

