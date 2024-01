Stres dla organizmu

— Takie nagłe zmiany temperatur są dla nas bardzo niekorzystne. Te zmiany najbardziej odczuwają osoby starsze i chorzy na choroby przewlekłe, chociaż ostatnio zauważyłem, że nasza młodzież także ma słabą odporność. Podczas nagłych spadków temperatury ludzie odczuwają zawroty głowy, mdłości, bardzo mocno skacze ciśnienie, odczuwa się ból kości, mięśni, stawów, skoki ciśnienia tętniczego krwi, występuje nadmierna senność lub bezsenność, wahania nastrojów, zaburzenia koncentracji, a także wzrasta liczba wylewów. Takie skakania temperatury na pewno bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Tadeusz Rodz, dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wilnie.

Zimą średnia dzienna temperatura zwykle waha się między -3 st. C a -10 st. C, ale czasami spada poniżej -20 st. C lub -30 st. C. Nagły spadek temperatury powietrza prowadzi do wzrostu liczby osób cierpiących na różne odmrożenia. Należy pamiętać, że umiarkowane zimno i wiatr mogą być bardziej szkodliwe niż silne zimno bez wiatru. Przy silnym wietrze skutki zimna są wzmacniane, a ludzie odczuwają temperaturę powietrza znacznie niższą niż w rzeczywistości.

Nadwrażliwość na pogodę

Meteopatia to nadwrażliwość na zmiany pogody. Meteopatą nazywamy osobę, która jest bardzo czuła na zmiany pogody. Niektóre osoby są znacznie bardziej narażone na odczuwanie tych dolegliwości. Na zmiany pogody najbardziej narażeni są seniorzy, kobiety w ciąży czy osoby z chorobami przewlekłymi.

— Pamiętajmy, że zimno jest tak samo niebezpieczne jak nadmiar słońca. Zimno także może spowodować wiele chorób. Nagle zmiany temperatury powodują, że organizm człowieka potrzebuje czasu, żeby przystosować się, a gdy te zmiany zachodzą nagle, człowiek odczuwa różne dolegliwości. Organizm po prostu nie nadąża — zaznacza Tadeusz Rodz.

Centrum Sytuacji Nadzwyczajnych w Ministerstwie Zdrowia Litwy informuje o objawach i dolegliwościach związanych z wpływem zimna. Na zimno najbardziej reaguje układ oddechowy w postaci: zwiększonego wydzielania śluzu, duszności, świszczącego oddechu, kaszlu. Układ sercowo-naczyniowy: z bólem w klatce piersiowej, arytmią, dusznościami. Układ krążenia obwodowego — jako przebarwienia palców rąk i nóg, ból, sztywność, drętwienie. Układ mięśniowo-szkieletowy: z bólem, sztywnością, obrzękiem, ograniczeniem ruchów, drętwieniem, osłabieniem mięśni.

Zimno także może spowodować wiele chorób i urazów. Może uszkodzić: układ oddechowy i powodować: astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, infekcje; układ sercowo-naczyniowy i powodować: chorobę wieńcową i inne choroby serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia krążenia mózgowego; krążenie obwodowe i powodować: zespół Raynauda, chorobę wibracyjną; układ mięśniowo-szkieletowy i powodować: zapalenie pochewki ścięgna. Zimno może wywołać zaburzenia dermatologiczne: pokrzywkę z zimna, łuszczenie się skóry, łuszczycę, atopowe zapalenie skóry. Liczne są też przypadki odmrożeń czy urazów spowodowanych upadkami.

Zgony spowodowane przez mróz związane są głównie z chorobą wieńcową serca, zaburzeniami krążenia mózgowego i chorobami układu oddechowego.

