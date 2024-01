Fryderyk X, nowy król Danii. Nie został koronowany, a proklamowany

83-letnia królowa Danii, Małgorzata II, abdykowała na rzecz swojego 55-letniego syna Fryderyka, który otrzymał tytuł Fryderyka X. Abdykacja miała miejsce w niedzielę 13 stycznia na Zamku Christiansborg w Kopenhadze, bez tradycyjnego aktu koronacji, ale z pokazem fajerwerków. Tysiące Duńczyków i turystów zgromadziło się w stolicy, gdzie hotele były obłożone niemal w całości, a państwowe koleje uruchomiły dodatkowe połączenia.

W sobotę odbyły się próby królewskiego orszaku, a w niedzielę Małgorzata II przejechała z Pałacu Amalienborg do Zamku Christiansborg. O godz. 14 zebrała się Rada Stanu, na której Małgorzata II miała podpisać abdykację po 52 latach panowania. O godz. 15 premier Mette Frederiksen ogłosiła Fryderyka X królem, a jego żonę Marię królową. Ich najstarszy syn Chrystian został księciem koronnym.

Po abdykacji oczekiwano przemówienia nowego króla oraz ogłoszenia jego mota panowania. Fryderyk X, przygotowywany od najmłodszych lat do roli króla, jest politologiem i służył w jednostce specjalnej marynarki wojennej. Poznał swoją żonę Marię w Sydney podczas igrzysk olimpijskich w 2000 roku. Jego młodszy brat Joachim również był obecny na uroczystościach.

Rzuciła palenie, przeszła operację i abdykowała

Małgorzata II objęła tron 14 stycznia 1972 po śmierci swojego ojca, króla Fryderyka IX, a decyzję o abdykacji ogłosiła w przemówieniu noworocznym 2023 roku. Motywowana obawami o zdrowie i sprawne wykonywanie obowiązków, w lutym ubiegłego roku przeszła operację kręgosłupa i rzuciła palenie po 66 latach nałogu.

Mimo bycia ulubienicą Duńczyków, większość poddanych zrozumiała decyzję Małgorzaty II o przejściu na emeryturę. Zachowa ona formalnie tytuł Jej Królewska Mość.

W Kopenhadze przygotowano odświętne dekoracje i pamiątki z wizerunkami nowej pary królewskiej. Niedzielne uroczystości zakończy impreza w ogrodach Tivoli z pokazem sztucznych ogni. W poniedziałek nowy król i królowa przybędą do parlamentu. Monarchia duńska, jedna z najstarszych na świecie, ma ponad 1000 lat historii i wywodzi się od Gorma Starego, żyjącego w 958 roku.

Fryderyk X w swoim pierwszym wystąpieniu poprosił Duńczyków o wsparcie, wyrażając gotowość do jednoczenia społeczeństwa i zobowiązując się do służby Królestwu Danii. Zgodnie z jego słowami, przygotowywał się do roli króla przez całe życie, z szacunkiem, dumą i radością, podkreślając potrzebę wsparcia od rodziny i narodu. Fryderyk X zobowiązał się do bycia królem zjednoczonym i zobowiązanym dla Danii.

Podczas uroczystości Małgorzata II podpisała dokument abdykacji, a po jej odejściu Fryderyk zajął honorowe miejsce przy stole, stając się królem Fryderykiem X. Na balkonie Zamku Christiansborg premier Frederiksen podziękowała Małgorzacie II za 53 lata rządów, a nowy król został przywitany okrzykami „hurra!”. Królową została księżna Maria, a ich syn Chrystian — księciem koronnym.

Według duńskiej policji, około 150 tys. osób zebrało się przed zamkiem. Tłumy machały chorągiewkami, gdy Małgorzata II po raz ostatni jako królowa jechała karocą. Po abdykacji opuściła miejsce samochodem. Uroczystość przekazania tronu była symboliczna, odzwierciedlając decyzję Małgorzaty II o abdykacji z powodu obaw o zdrowie.

Duńczycy i świat medialny zapamięta to symboliczne zdjęcie

Cel Fryderyka X — zjednoczyć naród

W swoim przemówieniu Fryderyk X zobowiązał się do bycia królem jednoczącym, podkreślając swoje przygotowanie i odpowiedzialność. Podziękował za wsparcie i wyraził przekonanie o niebyciu samym w swojej roli, zjednoczonym i zobowiązanym wobec Danii. Zgromadzeni przywitali nowego króla owacjami i okrzykami „Hurra!”.

Rządząca Danią przez 53 lata Małgorzata II, po abdykacji na rzecz Fryderyka, wyjaśniła swoją decyzję obawami o zdrowie po operacji kręgosłupa w ubiegłym roku. Fryderyk, wykształcony politolog, służył w jednostce specjalnej marynarki wojennej i znany był w młodości jako playboy i imprezowicz. Poznał swoją przyszłą żonę Marię w Sydney podczas igrzysk olimpijskich. Królowa Małgorzata II, mimo bycia ulubienicą Duńczyków, zyskała zrozumienie większości poddanych dla swojej decyzji o przejściu na emeryturę, zachowując formalny tytuł Jej Królewska Mość.

Uroczystości w Kopenhadze były świętowane odświętnymi dekoracjami i pamiątkami, a zakończyła je impreza w ogrodach Tivoli z pokazem sztucznych ogni. Monarchia duńska, jedna z najstarszych na świecie, wywodzi się od Gorma Starego z, przypuszczalnie, 958 roku.