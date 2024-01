W konkursie „Wilno w moim mieście” zwyciężyła młodzież z Solecznik

Organizatorzy konkursu zachęcali uczniów do poszukiwania Wilna w swoim mieście i wyjaśniania, co ich miasto, miasteczko lub wieś ma wspólnego ze stolicą Litwy. Konkurs miał na celu zainspirowanie młodych do odkrywania i doceniania dziedzictwa kulturowego i historycznego stolicy, a także rozwijaniu kreatywności i innowacyjności uczniów. Konkurs wymagał nie tylko głębokiej wiedzy o Wilnie, ale także twórczego podejścia i umiejętności prezentowania swoich pomysłów. Temu zadaniu sprostał zespół Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, kierowany przez nauczycielkę historii Annę Nester. Uczniowie wskazali, które miejsca w Wilnie są związane z dziedzictwem kulturowym Solecznik.

— Zaproponowałam udział w konkursie dla uczniów klas 9 i 10, którzy bardzo chętnie zaangażowali się w szukanie tego, co łączy Wilno i Soleczniki. Klasy były podzielone na grupy, uczniowie szukali np. wspólnych nazw ulic, słynnych postaci historycznych związanych z tymi miastami, pomników, obiektów architektonicznych. Tych punktów styczności pomiędzy Wilnem a Solecznikami, jak się okazało, jest bardzo dużo. Tak więc sam konkurs nie był trudny, trudniejsze było znalezienie odpowiedniego formatu, by „w pigułce” zmieścić to, co łączy te dwa miasta — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Anna Nester, nauczycielka historii z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Zadanie polegało na zilustrowaniu tematu konkursu za pośrednictwem mapy, zdjęcia, rysunku lub innych form, z załączonym krótkim opisem. Ogółem tego zadania podjęli się uczniowie z 55 szkół na Litwie. Zwycięzcy zostali wybrani według poszczególnych grup wiekowych.

Zwycięska drużyna, czyli uczennice z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach: Emilia Chaczkowska, Agnieszka Kolobanova, Weronika Jusza, Danielė Jurgo, Kornelia Davidovičiūtė, Emelina Isajeva, Karina Szczetinina, wykazały się twórczym podejściem i na potrzeby konkursu zrealizowały prawie trzyminutowy filmik.

— Uczniowie rozważali różne rozwiązania, jak zaprezentować swoje pomysły. Początkowo chcieli sporządzić plakat, mapę czy komputerowe porównanie obiektów, ale ostatecznie zwyciężył pomysł zrealizowania filmiku, który uczniowie uznali za nowoczesną formę przekazania treści. Uczennice włożyły wiele wysiłku w zrealizowanie filmu, który trzeba było nagrać zarówno w Wilnie, jak również w Solecznikach. Bardzo pomogli też rodzice. No i się udało — uczennice 10b klasy zwyciężyły w konkursie. Jest to wielka satysfakcja — cieszy się opiekunka grupy.

Nagroda już dotarła do zwycięskiego zespołu. To karta upominkowa ufundowana przez spółkę Maxima LT o wartości 200 euro. Zwycięzczynie postanowiły, że będą mogły wykorzystać je na potrzeby swojej klasy i np. pojechać na wycieczkę.

— Takie projekty łączą ludzi, którzy w nich uczestniczą, pogłębiają wiedzę o naszym miasteczku i stolicy. Praca nad filmem była bardzo ciekawa. To ogromne doświadczenie, satysfakcja i motywacja do uczestnictwa w następnych projektach. Osiągnąć sukces pomogła nam nasza współpraca i wiara w siebie. Konkurs pomógł nam uzmysłowić, jak bardzo nasze miasteczko, Soleczniki, oraz Wilno są powiązane. Łączy nas wspólna historia, kultura, wiele słynnych postaci. Bardzo się szczycimy, że tak wiele mamy wspólnego — ocenia uczestniczka konkursu Weronika Jusza.

— Konkurs „Wilno w moim mieście” pokazał, jak wspaniałą, twórczą mamy młodzież. Stał się też świetnym sposobem nie tylko na poznanie stolicy, ale także rodzinnych Solecznik, docenienia wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego — podsumowuje Anna Nester.

