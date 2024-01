Rejon wileński stawia na sztukę zawodową

13 stycznia Litwa obchodzi Dzień Obrońców Wolności. Ten dzień został ustanowiony dla upamiętnienia wypadków styczniowych z roku 1991, kiedy mieszkańcy Litwy musieli zapłacić krwią za swe dążenia do niepodległości. W Centrum Kultury w Rudominie z tej okazji odbył się koncert Juozasa Gaižauskasa i Emiliji Latėnaitė.

Koncert w Rudominie

Juozas Gaižauskas jest znanym litewskim aktorem, pisarzem oraz bardem, natomiast Emilija Latėnaitė jest aktorką i flecistką. Wśród widzów znaleźli się nie tylko mieszkańcy Rudominy, ale również poseł na Sejm RL Czesław Olszewski oraz radni samorządu rejonu wileńskiego Rūta Carik i Gediminas Kazėnas. „Jest mnie niezwykle miło, że mogę dziś z państwem być na tym koncercie, którym pragniemy uczcić ważne wydarzenia w historii naszego kraju. Te wydarzenia, które miały miejsce 13 stycznia przed 33 laty są dla nas niezwykle ważne. My nie możemy o nich zapomnieć, nie możemy zapomnieć o tych, którzy złożyli swoje życie w ofierze za naszą z wami wolność” – oświadczył w krótkim przemówieniu Olszewski.

Doradca mera ds. kultury Edward Kiejzik zaznaczył, że koncert dwóch litewskich aktorów był planowany już wcześniej.

— Jeśli chodzi o koncert Juozasa Gaižauskasa i Emiliji Latėnaitė, to po prostu wcześniej miałem kontakty z Latėnaitė, która chciała właśnie wystąpić w rejonie. Teraz ukształtowała się taka sytuacja, że wystąpiła jako jedna z pierwszych. Tą samą drogą pójdziemy, kiedy zakończy się remont sali w Centrum Kultury w Niemenczynie. Tam będzie można zobaczyć spektakle Oskarasa Koršunovasa oraz Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego. W przypadku imprez muzycznych również będziemy zapraszali zawodowe zespoły muzyczne. Na przykład scena w Centrum Kultury w Rudominie nie jest w stanie pomieścić orkiestry, ale już Niemenczyn jak najbardziej — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Sala koncertowa w Centrum Kultury w Niemenczynie ma być oddana dla publiczności w maju.

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Sztuka zawodowa

Rozmówca naszego dziennika oświadczył, że obecnie samorząd chce postawić na popularyzację sztuki i kultury zawodowej.

— W przypadku sztuki rozrywkowej zawsze bardziej szanowałem sztukę zawodową niż amatorską. I tu moje stanowisko zbiegło się ze stanowiskiem mera, że musimy bardziej przyczynić się do promocji w rejonie sztuki zawodowej. Nie chodzi tylko o sztukę litewską, ale również polską. Jeśli chodzi o muzykę, to chcemy, aby to były jakieś kwartety lub małe orkiestry. Bo dotychczas praktycznie sztuki zawodowej w rejonie wileńskim nie było. Zazwyczaj na wszystkich wydarzeniach były wyłącznie występy lokalnych zespołów ludowych, który miały charakter amatorski, dlatego powstał pomysł, aby przynajmniej na święta państwowe albo na jakieś ważniejsze wydarzenia zapraszać zawodowców — podkreśla Edward Kiejzik.

Przedstawiciel administracji rejonu wileńskiego zaznaczył, że nowa polityka w zakresie kultury ma dotyczyć nie tylko muzyki.

— Chcemy nie tylko promować sztukę w zakresie muzycznym, ale również malarstwo. W planach jest powołanie mobilnej galerii, która będzie bardziej związana z dworami w rejonie wileńskim — podkreśla doradca mera.

Czym jest sztuka?

Zdaniem Edwarda Kiejzika wśród mieszkańców rejonu jest zapotrzebowanie na kulturę.

— Jest zapotrzebowanie na sztukę, o tym świadczy duża liczba zespołów ludowych. Skoro ludzie poświęcają swój czas, aby tańczyć lub śpiewać, a ktoś przychodzi na te występy, to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie. Trzeba też pamiętać o tym, że generalnie człowiek się kształci przez naukę i kulturę. Moim zdaniem, to właśnie kultura w wykonaniu zawodowym ma największy wpływ na ukształtowanie osobowości człowieka. Oczywiście samokształcenie jest czymś bardzo ważnym i pięknym. Tym niemniej, to właśnie wykonanie zawodowe, w jakiekolwiek dziedzinie, daje człowiekowi pojęcie o tym, czym naprawdę jest sztuka — wyjaśnia stanowisko samorządu pomocnik mera.

W najbliższym czasie w ośrodkach kultury będzie więcej wydarzeń z udziałem zawodowych artystów. — 16 lutego w Rudominie wystąpi zespół Uniwersytetu Witolda Wielkiego z Kowna „Šviesa”. To powiedzmy będzie występ zespołu półzawodowego. Trzeba jednak pamiętać, że zespoły uniwersyteckie na Litwie mają bardzo wysoki poziom. Po koncercie odbędzie się dyskusja o tematyce historycznej — informuje Edward Kiejzik.

13 stycznia 1991 r. przypadał szczyt napięcia pomiędzy władzami niepodległej Litwy a centralą w Moskwie. W nocy z 12 na 13 stycznia sowieckie oddziały wojskowe zajęły wieżę telewizyjną oraz siedzibę publicznego nadawcy. W starciach z sowieckimi żołnierzami zginęło 14 osób. Rada Najwyższa Litwy ogłosiła akt przywrócenia niepodległości 11 marca 1990 r.