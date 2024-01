Popielcowy Dzień Zakochanych

14 lutego będzie Środa Popielcowa i… Dzień Zakochanych.

Popielec jest ruchomą uroczystością. W tym roku katolicy rozpoczną Wielki Post właśnie w tym dniu. Ważna uroczystość zbiegnie się z innym popularnym świętem — walentynkami. Dla co poniektórych obywateli może to zrodzić spore problemy, w szczególności z… zachowaniem postu ścisłego.

Czytaj więcej: Post to wyraz wielkiej miłości do Boga

„Z prochu powstałeś…”

Istotą Środy Popielcowej jest najstarsze prawo świata, wobec którego wszyscy jesteśmy równi: „Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz”. Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową, kiedy w akcie oczyszczenia posypuje się głowę popiołem. Środa Popielcowa to szczególnie obchodzone w Kościele Katolickim święto. W jego trakcie wierni, którzy ukończyli 18 lat, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego.

Czas pokuty i nawrócenia

Środą Popielcową rozpoczyna się Wielki Post, który potrwa do Wielkiego Czwartku. Wielki Post jest dla chrześcijan jednym z najważniejszych okresów w całym roku liturgicznym, przygotowując na nadejście świąt wielkanocnych — jest czasem pokuty i nawrócenia. Rozpoczyna on tradycyjny, 40-dniowy okres postu, wypadając dokładnie 46 dni przed Wielkanocą (bez wliczania niedziel).

Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, kiedy w akcie oczyszczenia posypuje się głowę popiołem. W Środę Popielcową wspólnota Kościoła zaprasza, aby wraz z przyjęciem symbolicznego gestu posypania naszych głów popiołem, zastanowić się kolejny raz nad istotą czterdziestu dni, które przeżyjemy.

W naszej redakcji tradycji tej pilnowała śp. Julitta Tryk, żarliwa katoliczka, autorka artykułów na tematyki religijne, m.in. książki o Kalwarii Wileńskiej.

Czytaj więcej: Od „Czerwonego” do „Wileńskiego”

Nie tylko Święto Zakochanych

Przed Wielkim Postem będziemy mieli ostatni tydzień karnawału. W tym roku świętować będziemy je 13 lutego. A już 14 lutego będzie Dzień Zakochanych. Nazwa tego, już bardzo popularnego na całym świecie i u nas, święta, pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych. Co ciekawe, ma ono swój początek w starożytności, a dokładniej wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej i rzymskiej.

14 lutego to nie tylko walentynki. Serce, które jest motywem przewodnim tego święta, ma szczególne znaczenie nie tylko dla zakochanych. To ważny dzień dla dzieci z wrodzonymi wadami serca i ich rodzin. Tego dnia obchodzony jest bowiem Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca.

Młodzież nasza redakcyjna…

A nasza redakcyjna młodzież w tym dniu oblepiała kiedyś wszystkie monitory komputerów czerwonymi serduszkami, mimowolnie wywołując tym uśmiechy na twarzach nawet najbardziej przeciwnych temu „durnemu świętu” pracowników redakcji!

Życzenia od Wincuka

14 lutego młode pary obdarowywać się będą nawzajem życzeniami, pocałunkami, prezentami i jeszcze — jeden tylko Bóg wie — czym. A co do życzeń, to zapraszamy do powtórzenia tych najładniejszych, za naszym gawędziarzem — Wincukiem Bałbatunszczykiem: „Kocham Ciebia, miła moja! A swoja serca — przyszyja tam, gdzie Twoja!”.

Czytaj więcej: Dominik Kuziniewicz: Uśmiechniętemu zawsze lżej w życiu kołdybać się