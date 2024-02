Nielitewskim szkołom Wilna — niewykonalne zadania od wicemera

Wicemer stołecznego samorządu Arūnas Šileris w ubiegłym tygodniu rozesłał do wszystkich wileńskich placówek oświatowych zadania w ramach corocznej działalności. Zdaniem dyrektora Adama Błaszkiewicza, niektóre zadania skierowane do szkół mniejszości narodowych budzą wątpliwości co do ich zasadności.