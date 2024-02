— Cieszę się z tego wyróżnienia i żartem mówiąc czytelnikom i glosującym chyba „nadojadło” widzieć mnie wśród nominowanych, choć zawsze cieszyłem się z faktu, że jestem w dobrym zespole. W tym roku padło na mnie i mnie to cieszy — odpowiedział na pytanie prowadzącej Aldony Połońskiej zdobywca tytułu, Adam Błaszkiewicz.

Robert Mickiewicz: „Błaszkiewicz to osobowość fenomenalna”

— Pan Adam Blaszkiewicz jest fenomenalną osobowością rzeczywiście bardzo ważną dla naszej społeczności, oczywiście nie pomijając zasług innych dyrektorów szczególnie tych wieloletnich dyrektorów naszych polskich szkół tutaj w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Pamiętamy, jak powstawało Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II. Zbieranie cegiełek od pierwszego dnia szkoły nie było, a on już zbierał cegiełki, sformował dobrą szkołę, dobre gimnazjum. Tak sądzę, że tę zasługę doceniają nie tylko absolwenci szkoły, dzisiejsi uczniowie, rodzice, pedagodzy, ale obserwując ze strony — również nasza społeczność docenia placówkę, która działa dla dobra społeczności polskiej na Litwie — ocenił dla TVP Wilno red. nacz. „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz.

Gimnazjum obchodzi 30-lecie

Wiele uwagi było poświęcone jubileuszowi gimnazjum, które zostało otwarte w 1994 roku. Błaszkiewicz podkreślił, że budowa odbywała się w dużej mierze w czynie społecznym, wspomniał, że wiele pomogła Polska oraz państwo litewskie.

— Na początku było 12 pierwszych klas równoległych. Najważniejszym celem było stworzenie dobrej i konkurencyjnej szkoły — zaznaczył rozmówca.

Laureat porównał szkołę sowiecką z dzisiejszą, na korzyść tej ostatniej, która jest bardziej polska — „idziemy w dobrym kierunku”, konstatował.

Zapytany o reformach w oświacie, zaznaczył, że one najbardziej zależą od nauczycieli, a ich brakuje. „Kto będzie ich robił?” — retorycznie zapytał Błaszkiewicz.

Absolwentka gimnazjum: „Dzięki polskiej szkole miałam wiele otwartych drzwi”

Dla telewizji wypowiedziała się również absolwentka gimnazjum, którego Błaszkiewicz jest dyrektorem, Karolina Wołotko.

— Polska szkoła była jak najbardziej inspiracją i dawała jeszcze więcej możliwości, bo mieszkając na Litwie miałam możliwość skorzystać z tego, co daje państwo litewskie, ale też nie odchodziłam od wspólnoty polskiej, co otwierało wiele drzwi na świat. Największym sukcesem polskiej szkole na Litwie, na Wileńszczyźnie, jest to, że znam tyle języków, bo od dziecka musiałam umieć litewski i polski, a w szkole uczyłam się rosyjskiego i angielskiego, co w świecie medycyny też otwiera wiele drzwi, bo z pacjentami mogę rozmawiać w ojczystym ich języku, dzięki czemu mi bardziej ufają — skomentowała Karolina Wołotko.

Nauczyciel gimnazjum: „Pan Adam nie przeszkadza pracować, w dobrym znaczeniu wyrażenia”

„Studio Wilno” przytoczyło również słowa nauczyciela historii w Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II Wiktora Łozowskiego.

— Wspólnie budowaliśmy tę szkołę, która dziś ma bardzo dobrą renomę, a to zawdzięczając przede wszystkim gronu pedagogicznemu i prężnie kierującemu tą placówką panu Adamowi, bo to człowiek niesamowicie wyrozumiały i liberalny. Należy do tej kategorii przełożonych, kierowników szkół, który nie przeszkadza pracować — w dobrym znaczeniu tego wyrażenia — wyjaśnił nauczyciel historii Wiktor Łozowski.

Nie tylko jasne barwy — są też problemy

Wiele uwagi poświęcono problemom w szkołach. Na przykład — brak podręczników. Także problemem jest nadto rozbudowana siatka godzin — np. lekcje języka litewskiego kosztem języka polskiego.

Adam Błaszkiewicz zaszczytny tytuł „Polaka Roku 2023” odbiera nie jako wyróżnienie dla siebie, ale dla całego kolektywu.

W wolnych chwilach dyrektor lubi krzątać się w sadzie, ogrodzie, dopatrywać kwiatki. Chociaż matematyk z zawodu, zaczął pasjonować się historią.

Zapytany o życiowe kredo, przytoczył słowa św. Jana Pawła II: „Musimy od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni nie wymagają”.

