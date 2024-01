Mamy „Polaka Roku 2023”: laureatem plebiscytu Adam Błaszkiewicz

— W tym roku było wielu zacnych finalistów i wygrać w takim zestawie to dla mnie duży zaszczyt. Plebiscyt „Kuriera Wileńskiego” jest pewnego rodzaju nagłaśnianiem naszych miejscowych Polaków, jak też inicjatywą, która jednoczy społeczność polską — ocenia Adam Blaszkiewicz.

We wtorek do naszej redakcji w celu podliczania głosów Czytelników przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich edycji plebiscytu. Byli to: Anna Adamowicz, Krystyna Adamowicz, s. Michaela Rak, Edward Trusewicz. W spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

Głosowanie na kandydatów do tytułu „Polak Roku 2023” odbywało się do 31 grudnia ub. roku. Ostatnim etapem wyłonienia zwycięzcy było zsumowanie punktów zdobytych od Czytelników i punktów od kapituły. Tradycyjnie tegoroczny konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swą działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Czasami pojawia się dyskusja, czy tytuł „Polaka Roku” ma być przyznany za wybitne osiągnięcia właśnie za rok, czy można spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i wziąć pod uwagę fakt, że ktoś działa na rzecz społeczności polskiej już od dłuższego czasu. Pośrednio, nie pomniejszając zasług laureata, a wręcz odwrotnie, można odczytać, że na ręce tegorocznego zwycięzcy jest składane podziękowanie polskiemu nauczycielstwu na Wileńszczyźnie, zwłaszcza że w minionym roku obchodziliśmy 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej — komentuje Edward Trusewicz, członek kapituły, wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

Krystyna Adamowicz od wielu lat zna Adama Błaszkiewicza. Jako dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” często pisała o szkole, którą kieruje, przeprowadzała z nim wywiady.

— Jest to wspaniała okazja, by podziękować panu Adamowi za wszystko, co zrobił dla rozwoju polskiego szkolnictwa, za ludzki stosunek do uczniów, których traktował jak swoje własne dzieci. Pomagał im zawsze, gdy powstawały jakieś trudności, na przykład przy załatwianiu formalności związanych z wyjazdem na studia do Polski. Wiem o tym nie ze słyszenia, w szkole, której jest dyrektorem, uczyli się moi wnukowie — mówi Krystyna Adamowicz, zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2022”.

Duże zainteresowanie 26. edycją konkursu okazali nasi Czytelnicy. Spośród aktywnie głosujących Czytelników na swego kandydata wylosowano 10 osób. Są to: Irena Maria Moracz, Krystyna Nausewicz, Stanisława Wołodkowicz, Janina Kamińska, Franciszka Jankowska, Ewa Łukaszewicz, Grzegorz Rungo, Krystyna Małyszko, Justyna Bartosewicz, Jadwiga Ksenzowa.

Zapraszamy wymienione osoby na galę finałową, podczas której zostaną im wręczone symboliczne nagrody.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczysta gala odbędzie się 4 lutego o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!