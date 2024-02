Ustanawiając tę ​​linię, Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Departament Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu wdrażają jeden ze środków zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia w celu położenia kresu uzależnieniu od tytoniu.

— Na numer 1819 może zadzwonić każdy, kto chce rzucić palić. Zgodnie z warunkami projektu co najmniej dwóch specjalnie przeszkolonych wykwalifikowanych specjalistów będzie udzielać porad telefonicznych w jednym czasie. Planowana jest również kampania reklamowa zachęcająca do korzystania z infolinii. Najpierw na numer 1819 ma zwrócić się sama osoba, która chce rzucić palenie. Następnie, jeżeli wyrazi zgodę, zadzwoni do niej sam specjalista — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Lijana Kanarskienė, organizatorka Krajowej Infolinii Rzucania Palenia.

Siedem dni w tygodniu

Infolinia będzie czynna w dni powszednie: od 11:00 do 19:00. W weekendy od 11:00 do 14:00. Pięciu specjalistów przeszkolonych w zakresie metodologii opartej na dowodach naukowych będzie doradzać osobom, które chcą rzucić palenie. Projekt będzie realizowany do końca 2029 r. Jest on finansowany z budżetu państwa.

— Mamy nadzieję, że telefoniczne doradztwo w zakresie rzucania palenia zwiększy liczbę osób, którym udało się pozbawić nałogu i przyczyni się do zmniejszenia rozpowszechnienia tego szkodliwego nałogu w społeczeństwie — podkreśla Lijana Kanarskienė.

Palenie — główny powód złego stanu zdrowia

Według Ignasa Rubikasa, szefa Wydziału Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Ochrony Zdrowia, palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników ryzyka złego stanu zdrowia na Litwie. „Do tej pory Litwa radziła sobie z tym problemem głównie poprzez ustawodawstwo i kontrolę, ale to nie wystarczy. Potrzebna jest również realna, skuteczna pomoc dla tych, którzy chcą rzucić palenie, bez której często jest to niemożliwe. Infolinia jest jedną z ważnych inicjatyw w tym obszarze, zwiększającą dostęp do kompleksowej pomocy” — mówi Ignas Rubikas.

Minister zdrowia Arūnas Dulkys powiedział, że liczba palaczy na Litwie stale spada, ale ostatnio obserwuje się wzrost popularności różnych papierosów bezdymnych i elektronicznych — szczególnie dotyczy to młodych osób — dlatego konieczne jest reagowanie. „Ważne jest, aby dostarczać niezbędnych informacji na temat szkodliwości tytoniu dla organizmu, a także wspierać tych, którzy planują rzucić palenie, ponieważ tylko zmotywowana i wspierana osoba może z powodzeniem kontynuować rzucanie szkodliwych nawyków” — informuje resort zdrowia.

70 procent palaczy chciało infolinii

Według badania przeprowadzonego przez Departament Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu w 2021 r. na temat używania substancji psychoaktywnych, większość (73,2 proc.) uczestników badania, którzy palili lub byli palaczami, przyznało, że próbowało rzucić palenie. 38,3 proc. z nich udało się pozbyć nałogu, 34,9 proc. próbowało rzucić bez powodzenia, 12,8 proc. przyznało, że spróbowałoby rzucić palenie, ale nigdy nie tego nie robiło.

W 2020 r. Uniwersytet Wileński przeprowadził reprezentatywne badanie, którego celem była ocena postaw ludności litewskiej wobec potrzeby i sposobów eliminacji palenia w społeczeństwie. 70 proc. palaczy i 75 proc. osób niepalących wybrało bezpłatną linię do rzucania palenia jako główne narzędzie do ograniczenia palenia w społeczeństwie.

