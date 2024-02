Zimowa pogoda stwarza niebezpieczeństwo dla wielu zwierząt. Najłatwiej im pomóc, dostarczając żywność do lasu.

Akcja na rzecz zwierząt

Od kilku lat Filia Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach (VRSCB) organizuje akcję „Prezenty dla zwierząt”. Celem jest pomoc zwierzętom leśnym w pokonaniu przeciwności losu zimą, rozwijanie w dzieciach miłości i wrażliwości do przyrody.

W tym roku 26 stycznia pracownicy biblioteki VRSCB zaprosili do udziału w organizowanej akcji uczniów klasy V Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach wraz z nauczycielką Tatjaną Šilobrit, leśniczym F. Jakubovskijem z Leśnictwa Kieńskiego, specjalistą A. Pristavką.

Poczęstunek i szukanie śladów

Jak co roku udaliśmy się do leśniczego Leśnictwa Kieńskiego z Nadleśnictwa Solecznickiego. O umówionej godzinie spotkaliśmy się przy przygotowanym do rozpalenia ognisku. Gospodarze serdecznie wszystkich przywitali i zaprosili do lasu.

Na wskazanym do karmienia miejscu dzieci gromadziły przyniesione produkty: ziemniaki, jabłka, marchew, kapustę, zboża. Następnie wszyscy zostali zapoznani z zasadami żywienia zwierząt, opowiedziano o gatunkach zwierząt zamieszkujących nasze lasy, o ich wyglądzie, zachowaniu, trybie życia. Potem dzieci szukały na śniegu śladów różnych zwierząt, próbując odgadnąć, czyje są. Znaleziono ślady jeleni, lisów i zajęcy.

Na zakończenie spotkania organizatorzy częstowali wszystkich gorącymi kiełbaskami i herbatą.

Miłości do natury i lasu nigdy nie jest za wiele. Im szybciej dzieci to zrozumieją, tym szybciej nauczą się szanować nie tylko siebie, ale także otaczające je środowisko.

Dziękujemy Samorządowi Rejonu Wileńskiego za sfinansowanie imprezy.

