Zuokas będzie kierował partią przez dwa lata. Zgodnie z komunikatem partii, lider został wybrany spośród pięciu kandydatów. „To zaufanie, które dzisiaj zobaczyłem, jest naprawdę inspirujące. Tej pewności siebie i pracy na pewno będziemy potrzebować w tym roku” — powiedział Zuokas.

„Zawsze jestem optymistą, ale rozumiem, że nie możemy zmienić całego świata, więc zmieńmy przynajmniej władzę, którą zmęczona jest cała Litwa. Mówię nie tylko o rządzących, którzy są zagubieni zarówno w swoich reformach, jak i wartościach, ale mówię też o oportunistycznej opozycji, która wybrała strategię bezczynności, oczekiwania, że zasada politycznego wahadła samoistnie zadziała. Litwa potrzebuje zarówno wizji, gospodarności, jak i nowego kompasu wartości” — powiedział.

Czytaj więcej: Mer Zuokas pozdrowił „Kurier” z Dniem Wolności Prasy

„Wolność i Sprawiedliwość” w sobotę zmieniła nieco strukturę organizacji, powołała radę. Artūras Paulauskas, który niedawno tymczasowo kierował partią, został wybrany na jej przewodniczącego. Na sobotnim zjeździe partia zdecydowała poprzeć w majowych wyborach prezydenckich kandydaturę prawnika Ignasa Vėgėlė. Zuokas podkreślił podczas zjazdu, że główne wartości partii są zbieżne z wartościami deklarowanymi przez kandydata Vėgėlė.

W listopadzie ub. roku Rada „Wolności i Sprawiedliwości” zaproponowała wyniesienie kandydatury Paulauskasa na prezydenta, ale ten ogłosił w tym tygodniu, że nie zamierza kandydować i zasugerował, aby partia poparła kandydaturę prawnika Ignasa Vėgėlė.

W wyborach prezydenckich partia poprze kandydaturę prawnika Ignasa Vėgėlė

| Fot. ELTA, Ekaterina Khvashchynskaya

Podczas sobotniego zjazdu „Wolności i Sprawiedliwości” zatwierdzono również program partii na tegoroczne wybory oraz referendum 12 maja w sprawie podwójnego obywatelstwa. Program kładzie nacisk na bezpieczeństwo ludzi, właściwą obronę narodową, potrzebę aktywnej obrony interesów narodowych kraju w poszukiwaniu wsparcia w instytucjach Unii Europejskiej (UE). Partia deklaruje również, że opowiada się za potrzebą ochrony zewnętrznej granicy UE i finansowania budowy fizycznej bariery z budżetu ogólnego Wspólnoty w walce z nielegalną migracją i przemytem.

Partia „Wolność i Sprawiedliwość” powstała na początku czerwca 2020 r. na bazie Litewskiego Związku Wolności (Liberałów) kierowanego przez Arūrasa Zuokasa, po przystąpieniu do partii „tvarkietisów”, którzy zlikwidowali partię, i przyłączeniu się do niej ruchu „Naprzód, Litwo” Artūrasa Paulauskasa. Podczas wyborów do Sejmu w 2020 r. partii nie udało się przekroczyć 5-proc. progu wyborczego. Do parlamentu w okręgu jednomandatowym został wybrany jedynie jej ówczesny lider, Remigijus Žemaitaitis, ale wiosną ub. roku jego członkostwo w organizacji zostało zawieszone z powodu antysemickich wypowiedzi. Później polityk założył własną partię „Świt Niemna” (lit. „Nemuno aušra”).

Wybory prezydenckie na Litwie odbędą się 12 maja br.

Czytaj więcej: Nausėda i Vėgėlė — liderami rankingu prezydenckiego